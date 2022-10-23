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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура АПЛ

Сегодня, 23 октября, состоялся матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» играл на выезде с «Саутгемптоном».

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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри». Стартовый свисток главного арбитра матча Роберта Джонса прозвучал в 16:00 мск.

«Канониры» сумели отличиться на 11-й минуте благодаря голу центрального полузащитника Гранита Джаки, результативная передача на счету защитника Бена Уайта. Вся первая половина встречи прошла под диктовку гостей, однако забить больше мячей они не смогли. Во второй тайме «святые» вышли более заряженные, благодаря чему сумели сравнять счёт — на 65-й минуте гол забил Стюарт Армстронг после точной передачи Мохамеда Эльюнусси.

После этой встречи «Арсенал» набрал 28 очков и остался на вершине турнирной таблицы АПЛ. «Саутгемптон» поднялся на 15-ю строчку, у команды 12 очков.

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1:1
Первый тайм: 0:1
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