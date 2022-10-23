Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Бетисом» в матче Ла Лиги
Мадридский «Атлетико» обыграл севильский «Бетис» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Мадридский «Атлетико» обыграл севильский «Бетис» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Антуан Гризманн (54-я, 71-я минуты). У хозяев мяч забил Набиль Фекир (84).
«Атлетико», набравший 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» с 20 баллами располагается на пятой строчке.
В другом матче «Эспаньол» дома сыграл вничью с «Эльче» — 2:2.