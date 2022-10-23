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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
20:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Бетисом» в матче Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» обыграл севильский «Бетис» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

Бетис
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Антуан Гризманн (54-я, 71-я минуты). У хозяев мяч забил Набиль Фекир (84).

«Атлетико», набравший 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» с 20 баллами располагается на пятой строчке.

В другом матче «Эспаньол» дома сыграл вничью с «Эльче» — 2:2.

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Первый тайм: 0:0
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