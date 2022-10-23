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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
23:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Судья удалил игрока «Вильярреала» за празднование гола

Сегодня, 23 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» принимал «Альмерию».

Вильярреал
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Источник: Reuters

На 56-й минуте полузащитник хозяев Алекс Баэна забил гол, сравняв счёт в матче. Испанец отпраздновал забитый мяч, приподняв игровую майку и обнажив надпись в честь скончавшегося вице-президента клуба Хосе Ланосе.

За приподнятую футболку главный арбитр встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа показал футболисту вторую жёлтую карточку, которая тут же превратилась в красную. Стоит отметить, что первое предупреждение футболист получил за шесть минут до забитого мяча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через пару минут арбитр также показал красную игроку «Вильярреала» Ману Морланесу, который, к счастью для хозяев, находился на скамейке запасных. В оставшееся время матча подопечные Унаи Эмери в меньшинстве сумели не только сохранить ничью, но и вырвать победу благодаря голу Николаса Джексона на 94-й минуте — 2:1.

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2:1
Первый тайм: 0:1
Альмерия
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