«Монако» проиграл «Лиллю» в результативном матче. Головин провел на поле все 90 минут

Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аске и завершилась со счётом 4:3. Матч обслуживал арбитр Вилли Делажо.

На 22-й минуте счёт открыл защитник хозяев Алешандро. Через 12 минут «Монако» удалось отыграться: отличился Каю Энрике. На 39-й минуте Реми Кабелла вновь вывел «Ллиль» вперёд, но ещё до перерыва Аксель Дисаси сравнял счёт.

Во втором тайме уже «Монако» повёл в счёте: на 53-й минуте забитым мячом отметился Виссам Бен-Йеддер. Через девять минут Кабелла оформил дубль, а на 71-й минуте Жонатан Бамба установил окончательный счёт — 4:3.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сыграл весь матч, но результативными действиями не отметился.