Le Parisien: Мбаппе по контракту с «ПСЖ» может получить € 630 млн

Как сообщает Le Parisien, французский форвард за три года контракта может получить от парижского гранда € 630 млн, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

Данное соглашение бьёт предыдущий рекорд, когда в 2017 году нападающий «Барселоны» Лионель Месси подписал соглашение в размере € 555 млн. Мбаппе по своему соглашению с «ПСЖ» будет получать за сезон более € 200 млн. Его контракт оформлен на два года с опцией продления ещё на один.