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14:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Le Parisien: Мбаппе по контракту с «ПСЖ» может получить € 630 млн

Стали известны детали соглашения между «ПСЖ» и нападающим Килианом Мбаппе.

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Источник: Reuters

Как сообщает Le Parisien, французский форвард за три года контракта может получить от парижского гранда € 630 млн, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

Данное соглашение бьёт предыдущий рекорд, когда в 2017 году нападающий «Барселоны» Лионель Месси подписал соглашение в размере € 555 млн. Мбаппе по своему соглашению с «ПСЖ» будет получать за сезон более € 200 млн. Его контракт оформлен на два года с опцией продления ещё на один.

Несмотря на крупный контракт, в последнее время в СМИ появлялась информация о конфликте между Мбаппе и руководством парижского клуба. Одной из причин разногласий называется отсутствие крупных подписаний в минувшее летнее трансферное окно.

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