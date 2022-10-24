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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Осимхен принес победу «Наполи» в матче с «Ромой»

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» на своём поле принимала «Наполи».

Рома
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Источник: Reuters

Гости одержали победу со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. Матч обслуживал арбитр Массимилиано Иррати.

Победный мяч на 81-й минуте забил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен с передачи Маттео Политано.

Грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, ранее выступавший в Российской Премьер-Лиге, провёл на поле весь матч.

«Наполи» остаётся на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Лучано Спаллетти набрала 29 очков. «Милан» заработал 26 баллов после 11 встреч. «Рома» (22) располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Наполи» дома сыграет с «Сассуоло» 29 октября, а подопечные Жозе Моуринью — на выезде с «Вероной» 31 октября.

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