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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:27 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» разгромила «Атлетик» в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча закончилась со счетом 4:0.

Барселона
АтлетикЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 23 октября. «Барселона» дома со счетом 4:0 обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Камп Ноу».

В составе победителей голы забили Усман Дембеле (12-я минута), Серджи Роберто (18), Роберт Левандовски (22), Ферран Торрес (73).

«Атлетик» не может обыграть «Барселону» в гостях с 24 ноября 2001 года. Тогда команда из Бильбао одержала победу со счетом 2:1. После этого команды провели на «Камп Ноу» 25 матчей, 20 из которых выиграла «Барселона», еще 5 игр завершились вничью.

«Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, подопечные Хави набрали 28 очков. «Атлетик» с 18 очками располагается на шестой строчке. В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Валенсией» 29 октября, «Атлетик» на следующий день примет «Вильярреал».

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4:0
Первый тайм: 3:0
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