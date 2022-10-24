«Барселона» разгромила «Атлетик» в матче чемпионата Испании по футболу
Встреча закончилась со счетом 4:0.
Встреча закончилась со счетом 4:0.
ТАСС, 23 октября. «Барселона» дома со счетом 4:0 обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Камп Ноу».
В составе победителей голы забили Усман Дембеле (12-я минута), Серджи Роберто (18), Роберт Левандовски (22), Ферран Торрес (73).
«Атлетик» не может обыграть «Барселону» в гостях с 24 ноября 2001 года. Тогда команда из Бильбао одержала победу со счетом 2:1. После этого команды провели на «Камп Ноу» 25 матчей, 20 из которых выиграла «Барселона», еще 5 игр завершились вничью.
«Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, подопечные Хави набрали 28 очков. «Атлетик» с 18 очками располагается на шестой строчке. В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Валенсией» 29 октября, «Атлетик» на следующий день примет «Вильярреал».