«Барселона» разгромила «Атлетик» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 23 октября. «Барселона» дома со счетом 4:0 обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Камп Ноу».

В составе победителей голы забили Усман Дембеле (12-я минута), Серджи Роберто (18), Роберт Левандовски (22), Ферран Торрес (73).

«Атлетик» не может обыграть «Барселону» в гостях с 24 ноября 2001 года. Тогда команда из Бильбао одержала победу со счетом 2:1. После этого команды провели на «Камп Ноу» 25 матчей, 20 из которых выиграла «Барселона», еще 5 игр завершились вничью.