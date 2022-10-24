«Актобе» выиграл матч с удалением и вернулся на первое место в КПЛ

Встреча прошла в Актобе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, у которых отличились Жерар Гоу (5-я минута) и Алибек Касым (9-я, 66-я с пенальти), оформивший дубль. В составе гостей голы забивали Шохан Абзалов (27-я) и Михаил Башилов (57-я). При этом «красно-белые» с 44-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Бауыржана Байтана.