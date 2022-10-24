«Актобе» выиграл матч с удалением и вернулся на первое место в КПЛ
«Актобе» одержал победу над «Тураном» в 24-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Актобе» одержал победу над «Тураном» в 24-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Актобе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, у которых отличились Жерар Гоу (5-я минута) и Алибек Касым (9-я, 66-я с пенальти), оформивший дубль. В составе гостей голы забивали Шохан Абзалов (27-я) и Михаил Башилов (57-я). При этом «красно-белые» с 44-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Бауыржана Байтана.
Благодаря этому успеху «Актобе» набрал 48 очков и вернулся на первое место в таблице КПЛ, а «Туран» с 25 очками остался на предпоследней, 13-й строчке.
В следующем туре, 29 октября, «Актобе» на выезде сыграет с «Ордабасы», а на следующий день «Туран» дома примет «Мактаарал».
Напомним результаты других игр 24-го тура: «Аксу» — «Ордабасы» (2:2), «Тараз» — «Каспий» (1:1), «Астана» — «Атырау» (5:1), «Мактаарал» — «Тобол» (2:1), «Акжайык» — «Кызыл-Жар» (2:2), «Шахтер» — «Кайрат» (0:2).