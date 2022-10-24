Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
Сочи
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кремонезе
Сампдория
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Крылья Советов
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Уфа
31
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
23.10
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
12
23.10
Астон Вилла
Брентфорд
40
23.10
Лидс
Фулхэм
23
23.10
Саутгемптон
Арсенал
11
23.10
Вулверхэмптон
Лестер
04
22.10
Челси
Манчестер Юнайтед
11
22.10
Эвертон
Кристал Пэлас
30
22.10
Манчестер Сити
Брайтон
31
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны условия возвращения Роналду в состав «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал условия возвращения португальского форварда Криштиану Роналду в основной состав команды. Подробности стали известны The Atlhletic.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Нападающий сможет вернуться к тренировкам с основой, если согласится не играть в стартовом составе и остаться в запасе. Отмечается, что также Роналду должен будет принести извинения за свое поведение. Если он откажется выполнять требования, то тренер позволит ему искать новый клуб.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение было принято тен Хагом из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Кроме того, Роналду был оштрафован на 887 тысяч евро.

Роналду в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету два гола и одна результативная передача.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Роналду хочет уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру легендарный португалец?
Мбаппе недоволен растущим влиянием Месси в ПСЖ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь