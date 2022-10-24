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19:59 (мск), источник: БЕЛТА

«Энергетик-БГУ» вышел на второе место в футбольном чемпионате Беларуси

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа 27-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Энергетик-БГУ
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Один из претендентов на золото столичный «Энергетик-БГУ» победил в Могилеве аутсайдеров футболистов «Днепра» с результатом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине игры — на 53-й минуте отличился Павел Пашевич, а потом защитник хозяев поля Федор Юркевич срезал мяч в свои ворота.

Футболисты «Гомеля» победили на своем поле «Ислочь» со счетом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Александр Ануфриев.

Ранее лидер первенства солигорский «Шахтер» победил в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» — 1:0. Еще один фаворит минское «Динамо» на своей арене не смог обыграть брестских динамовцев, завершив поединок вничью — 0:0. В Бобруйске местная «Белшина» сыграла вничью с «Минском» — 2:2. Футболисты «Витебска» потерпели третье поражение подряд, уступив у себя дома «Слуцку» — 0:1. Мозырская «Славия» на своем поле сыграла вничью с дзержинским «Арсеналом» — 1:1.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 23 мяча.

Днепр-Могилев
0:2
Первый тайм: 0:0
Энергетик-БГУ
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