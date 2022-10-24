«Энергетик-БГУ» вышел на второе место в футбольном чемпионате Беларуси

Один из претендентов на золото столичный «Энергетик-БГУ» победил в Могилеве аутсайдеров футболистов «Днепра» с результатом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине игры — на 53-й минуте отличился Павел Пашевич, а потом защитник хозяев поля Федор Юркевич срезал мяч в свои ворота.

Футболисты «Гомеля» победили на своем поле «Ислочь» со счетом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Александр Ануфриев.

Ранее лидер первенства солигорский «Шахтер» победил в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» — 1:0. Еще один фаворит минское «Динамо» на своей арене не смог обыграть брестских динамовцев, завершив поединок вничью — 0:0. В Бобруйске местная «Белшина» сыграла вничью с «Минском» — 2:2. Футболисты «Витебска» потерпели третье поражение подряд, уступив у себя дома «Слуцку» — 0:1. Мозырская «Славия» на своем поле сыграла вничью с дзержинским «Арсеналом» — 1:1.