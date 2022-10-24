Борисовский БАТЭ обыграл «Неман» в матче чемпионата Беларуси

Источник: ФК БАТЭ

Встреча на поле «Борисов-Арены» началась с атак хозяев и уже на 5-й минуте Валерий Громыко открыл счет. В середине второго тайма Иван Садовничий восстановил равновесие, а потом капитан БАТЭ Станислав Драгун забил победный гол — 2:1.

Также сегодня один из претендентов на золото столичный «Энергетик-БГУ» выиграл в Могилеве у аутсайдера турнира «Днепра» — 2:0. Футболисты «Гомеля» победили на своем поле «Ислочь» из Минского района со счетом 3:1.

Ранее лидер первенства солигорский «Шахтер» победил в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» — 1:0. Еще один фаворит минское «Динамо» на своей арене не смог обыграть брестских динамовцев, завершив поединок вничью — 0:0. В Бобруйске местная «Белшина» сыграла вничью с «Минском» — 2:2. Футболисты «Витебска» потерпели третье поражение подряд, уступив у себя дома «Слуцку» — 0:1. Мозырская «Славия» на своем поле сыграла вничью с дзержинским «Арсеналом» — 1:1.

Положение команд: «Шахтер» (Солигорск) — 55 очков (26 матчей), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 54 (26), «Динамо» (Минск) — 52 (26), БАТЭ — 50 (27), «Ислочь» (Минский район) — 47 (27), «Гомель» — 42 (27), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 41 (27), «Минск» — 40 (27), «Неман» (Гродно) — 36 (27), «Славия» (Мозырь) — 30 (27), «Слуцк» — 30 (27), «Белшина» (Бобруйск) — 29 (27), «Динамо» (Брест) — 24 (26), «Витебск» — 20 (27), «Арсенал» (Дзержинск) — 19 (27), «Днепр» (Могилев) — 12 (27).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 23 мяча.

В следующем туре встречаются:

29 октября. «Энергетик-БГУ» — БАТЭ, «Ислочь» — «Динамо» (Минск), «Шахтер» — «Славия», «Динамо» (Брест) — «Витебск»;.