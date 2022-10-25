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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
18:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Самый титулованный испанский футболист Иньеста рассказал о депрессии

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Иньеста в интервью YouTube-каналу The Wild Project рассказал о депрессии.

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Источник: AP 2022

Футболист признался, что пережил депрессию в 2009 году, когда его друг Даниэль Харке умер из-за сердечного приступа. «Самым приятным за день было принять таблетку и лечь спать. Ты теряешь радость от жизни. Я обнимал жену, но ощущения были, будто обнимал подушку», — вспомнил он. Иньеста подчеркнул, что все еще ходит на терапию.

Иньеста является самым титулованным испанским футболистом. Вместе с «Барселоной» он восемь раз становился победителем чемпионата Испании, четыре раза — Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал Кубок Испании и семь раз — Суперкубок страны. В составе сборной Испании футболист также становился чемпионом мира (2010) и дважды — чемпионом Европы (2008, 2012).

В мае этого года немецкий теннисист Александр Зверев пожаловался на депрессию из-за популярности. Спортсмен заявил, что не любит делиться психологическими проблемами, однако подчеркнул, что в этом году пережил много трудностей.

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