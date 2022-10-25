Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо З
Милан
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Селтик
Шахтер
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
РБ Лейпциг
Реал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Боруссия Д
Манчестер Сити
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСЖ
Маккаби Хайфа
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бенфика
Ювентус
00
Футбол. Еврокубки
19:45
Зальцбург
Челси
12
Футбол. Еврокубки
19:45
Севилья
Копенгаген
30
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
24.10
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
20
23.10
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
12
23.10
Астон Вилла
Брентфорд
40
23.10
Лидс
Фулхэм
23
23.10
Саутгемптон
Арсенал
11
23.10
Вулверхэмптон
Лестер
04
22.10
Челси
Манчестер Юнайтед
11
22.10
Эвертон
Кристал Пэлас
30
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна реакция игроков «Манчестер Юнайтед» на отстранение Роналду

Футболисты «Манчестер Юнайтед» положительно отреагировали на решение главного тренера Эрика тен Хага отстранить от игр и тренировок с основным составом форварда команды Криштиану Роналду. Об этом стало известно Manchester Evening News.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Источники, близкие к раздевалке МЮ, отмечают, что поступок голландца вызвал у игроков уважение. Также сообщается, что футболисты хорошо понимают требования тен Хага и полностью довольны работой под его руководством.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение было принято тен Хагом из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Кроме того, Роналду был оштрафован на 887 тысяч евро.

Роналду в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету два гола и одна результативная передача.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Триумф Валиевой и критика Тутберидзе. Как прошел первый этап Гран-при по фигурному катанию
Российский боец Ислам Махачев стал чемпионом UFC
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь