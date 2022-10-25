Стала известна реакция игроков «Манчестер Юнайтед» на отстранение Роналду

Источники, близкие к раздевалке МЮ, отмечают, что поступок голландца вызвал у игроков уважение. Также сообщается, что футболисты хорошо понимают требования тен Хага и полностью довольны работой под его руководством.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение было принято тен Хагом из-за того, что португалец отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября и покинул стадион до окончания встречи. Кроме того, Роналду был оштрафован на 887 тысяч евро.