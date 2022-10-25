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21:03 (мск), источник: Sport24

Кавазашвили: У Дзюбы конфликт с футболом. Они разлюбили друг друга

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил уверенность, что нападающий «Адана Демирспор» Артем Дзюба не сможет при желании найти клуб в РПЛ из-за своего характера.

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"Думаю, фамилия Дзюбы не фигурирует в трансферных списках ни у одного клуба РПЛ, им уже не усилишь команду. Игроки с таким самомнением и амбициями дурно влияют на коллектив, когда не могут хорошо играть.

Артем не может признать, что он уже никогда не будет так хорош, как раньше. Судя по всему, Дзюба не особо много выкладывается на тренировках, поэтому его не выпускают. Сейчас у Артема конфликт с футболом. Они разлюбили друг друга", — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.

До перехода в «Адана Демирспор» Дзюба на протяжении 7 лет выступал за «Зенит». В этом сезоне российский футболист сыграл за турецкую команду 220 минут и забил 1 гол.

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