От дебюта в Лиге чемпионов до тюрьмы. Талант из «МЮ» сядет надолго?

В январе полиция арестовала восходящую звезду «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда по подозрению в домашнем насилии, а в конце ноября состоится первое заседание суда. Уже почти год молодой англичанин отстранен от тренировок и матчей в ожидании вердикта. Клуб даже изъял из фирменного магазина все футболки с его именем. РИА Новости Спорт вспоминает обстоятельства «падения» одного из самых талантливых английских игроков.

Главная надежда фанатов

Академия «Манчестер Юнайтед» считается одной из лучших в Англии, но в основной команде в последние годы почти не было ярких воспитанников. Мы не видели игроков уровня Дэвида Бэкхема, Пола Скоулза или Гари Невилла, которые являлись лицом «красных дьяволов» на рубеже тысячелетий. В данный момент из регулярно играющих у Эрика тен Хага воспитанников клуба можно выделить разве что Скотта Мактоминея и Маркуса Рэшфорда. Их сложно назвать главными звездами команды. Болельщикам хотелось бы видеть местных футболистов на более значимых ролях в составе.

Огромные надежды возлагались на Гринвуда, чья звезда ярко зажглась при Оле-Гуннаре Сульшере. К основе игрока начал подпускать еще Жозе Моуринью, который летом 2018 года взял юного форварда на предсезонный тур в США. Но именно при норвежском специалисте 17-летний Гринвуд впервые сыграл за родной клуб, причем сразу в Лиге чемпионов.

Гринвуд вышел на замену в ответном матче ⅛ финала с «Пари Сен-Жермен» (3:1), став самым молодым дебютантом клуба в истории турнира. Спустя несколько дней нападающий положил начало своей карьере в Английской премьер-лиге, а в мае провел первый матч за «МЮ» в стартовом составе. Становилось понятно, что в стане «красных дьяволов» подрастает будущий лидер команды, что не могло не радовать болельщиков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N4iTvumRdRg" title="Mason Greenwood v Cardiff - Full PL Debut [12-05-2019]" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дальше все шло по накатанной. Уже в следующем сезоне Гринвуд превратился в твердого игрока основы, проведя во всех турнирах около полсотни матчей. Пошли и первые голы. Форвард забил 17 мячей.

Великолепная для таких лет статистика позволила игроку завоевать доверие клуба и взять в команде 11-й номер, который принадлежал когда-то легендарному Райану Гиггзу. Молодой англичанин стал получать еще больше практики и отрабатывал щедрые авансы.

Прогресс Гринвуда заметили и в сборной Англии, за которую он дебютировал в сентябре 2020 года, выйдя на замену в матче Лиги наций с исландцами (1:0). Правда, та поездка в итоге обернулась скандалом. Гринвуд вместе с Филом Фоденом привели в отель девушек, тем самым нарушив нормы карантина, и попались. Местная полиция оштрафовала игроков на круглую сумму, а главный тренер англичан Гарет Саутгейт исключил обоих из состава на следующий матч.

К 20 годам Гринвуд успел провести за «МЮ» 129 матчей во всех турнирах, отметившись 35 голами и 12 результативными передачами. Форвард стал любимцем болельщиков, а клуб зимой 2021 года наградил его новым контрактом до конца сезона-2025 и зарплатой порядка четырех миллионов фунтов в год. Кто мог предположить, что планы «МЮ» по воспитанию новой звезды разрушит громкий скандал?

Весь мир узнал о Гринвуде-насильнике

История, которая, возможно, завершит карьеру Гринвуда, грянула в конце минувшего января. Полиция арестовала игрока по подозрению в избиении и изнасиловании подруги Хэрриет Робсон. Это вызвало шок у всего английского футбольного сообщества.

Робсон выложила в социальные сети снимки, на которых видны ужасные побои на ее лице, а также гематомы различных размеров на руках и ногах. Кошмарные фото она сопроводила надписью: «Для тех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле со мной творит». Позднее появилась еще и аудиозапись, где футболист в грубой и унизительной форме пытается склонить девушку к сексу.

Спустя некоторое время Робсон все фото удалила, а ее отец заявил, что телефон дочери взломали. Надо сказать, что Гринвуд тесно общался с семьей подруги, с которой познакомился еще в школе. Дело шло к свадьбе, но за несколько месяцев до описываемых событий отношения в паре разладились, а позже и вовсе развалились.

Вскоре после ареста Гринвуда СМИ сообщили, что к ранее озвученным обвинениям в изнасиловании и нападении добавили угрозу убийства. Перспектива оказаться в тюрьме в таких обстоятельствах в Англии более чем реальна. Только за домашнее насилие по местным законам можно получить до пяти лет тюрьмы. Однако спустя трое суток под стражей нападающего отпустили под залог до судебного разбирательства.

Поскольку машина правосудия в Англии «запрягает» не очень быстро, официальные обвинения Гринвуду предъявили только в середине октября. В это же время появилась информация, что футболиста вновь арестовали за нарушение условий освобождения под залог. Как сообщала пресса, игрок попытался выйти на связь с бывшей девушкой, хотя делать это ему запретили. Гринвуда отпустили и после повторного ареста. Ожидается, что 21 ноября он предстанет перед судом.

Вернется ли Гринвуд на поле?

«Манчестер Юнайтед» с первых дней попытался дистанцироваться от скандала. Учитывая отношение общества к домашнему насилию и обилие неопровержимых доказательств вины, защитить футболиста клуб не мог. Руководство приняло решение отстранить игрока от тренировок и матчей. Таким образом, встреча с «Вест Хэмом» (1:0) 22 января пока остается для Гринвуда последней в футболке родной команды.

«Нам известно об изображениях и утверждениях, циркулирующих в социальных сетях. Мы не будем давать никаких комментариев, пока не будут установлены факты. “Манчестер Юнайтед” не одобряет насилие любого рода», — говорилось в заявлении клуба.

При этом крест на Гринвуде в «МЮ» не ставят. В частности, он по-прежнему числится в основном составе команды на официальном сайте.

Номер все еще закреплен за ним. Кроме того, тен Хаг хорошо отзывался о нападающем и заявлял, что рассчитывает на него.

«Давайте дождемся вердикта суда. Если его признают невиновным, у него будет место в моей команде. Мэйсон — невероятный талант, который может играть на обоих флангах, в центре или ложную девятку», — говорил голландец в сентябре.

В то же время из клубного магазина исчезла вся сувенирная продукция с именем футболиста. «МЮ» не хотелось ассоциироваться со скандальными поступками Гринвуда и навлекать на себя гнев общественного мнения. К тому же есть большие сомнения, что футболисту удастся избежать наказания. В случае оправдательного приговора можно будет в кратчайшие сроки вернуть на прилавки майки англичанина.

Прогнозировать будущее Гринвуда довольно сложно. Не исключено, что отвертеться не удастся. Его дело могут рассмотреть по всей строгости в назидание другим. Но есть много примеров, когда футболистам в похожих случаях удавалось уйти от ответственности.

Много шума наделала история защитника «Баварии» Люки Эрнандеса. Его подруга даже попала в больницу после побоев. Спасло француза то, что девушка забрала заявление из полиции. Ему присудили месяц исправительных работ и оштрафовали на 180 евро.

В любом случае репутация Гринвуда уже растоптана. Шлейф этой истории будет тянуться за ним до конца жизни. Не стоит исключать, что и «МЮ» после того, как все закончится благополучно для игрока, не захочет давать ему еще один шанс.

Каким бы талантливым ни был Гринвуд, держать его в команде не очень выгодно. Не говоря уже о том, что он подвел клуб. С трудом верится в реализацию потенциала талантливого игрока. А ведь когда-то его ставили на один уровень с Криштиану Роналду.