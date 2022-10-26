Турецкий журналист заявил, что Дзюба думает только о деньгах
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Адана Демирспор» Артем Дзюба наплевал на карьеру и думает только о деньгах, заявил турецкий журналист Мехмет Озджан.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Адана Демирспор» Артем Дзюба наплевал на карьеру и думает только о деньгах, заявил турецкий журналист Мехмет Озджан.
В последних семи матчах команды Дзюба провел на поле семь минут. В одном из туров российский нападающий вообще не попал в заявку на игру.
«Цель Дзюбы — заработать денег. Ему наплевать на свою карьеру. Однозначно плохой трансфер для “Аданы”, — заявил Озджан изданию “Спорт-Экспресс”.
Дзюба перешел в «Адану» в августе. Контракт форварда рассчитан до лета 2023 года. В его активе пять матчей и один гол.