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16:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Турецкий журналист заявил, что Дзюба думает только о деньгах

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Адана Демирспор» Артем Дзюба наплевал на карьеру и думает только о деньгах, заявил турецкий журналист Мехмет Озджан.

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Источник: РИА "Новости"

В последних семи матчах команды Дзюба провел на поле семь минут. В одном из туров российский нападающий вообще не попал в заявку на игру.

«Цель Дзюбы — заработать денег. Ему наплевать на свою карьеру. Однозначно плохой трансфер для “Аданы”, — заявил Озджан изданию “Спорт-Экспресс”.

Дзюба перешел в «Адану» в августе. Контракт форварда рассчитан до лета 2023 года. В его активе пять матчей и один гол.

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