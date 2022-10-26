Турецкий журналист заявил, что Дзюба думает только о деньгах

В последних семи матчах команды Дзюба провел на поле семь минут. В одном из туров российский нападающий вообще не попал в заявку на игру.

«Цель Дзюбы — заработать денег. Ему наплевать на свою карьеру. Однозначно плохой трансфер для “Аданы”, — заявил Озджан изданию “Спорт-Экспресс”.