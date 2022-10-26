СМИ узнали о тайном получении Роналду 20 миллионов евро от «Ювентуса»

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Ранее власти Италии обвинили «Ювентус» в сокрытии около 200 миллионов евро убытков за трехлетний период. Для этого клуб использовал ложные учетные данные и манипулировал с арендными соглашениями. В числе подозреваемых оказались 15 человек из совета директоров «Ювентуса», а также числа руководителей «со стратегическими обязанностями» и аудиторов команды. Во вторник «Ювентус» выступил с официальным заявлением, в котором отверг обвинения итальянской прокуратуры в финансовых махинациях по сокрытию убытков.

По информации источника, «Ювентус» также искусственно завысил прирост капитала на 115 миллионов евро. Кроме того, утверждается, что туринский клуб платил гонорары агентам за несуществующие операции, вероятно, таким образом погашая задолженности перед ними за состоявшиеся сделки. Клуб также заплатил Роналду 19,9 миллиона евро, которые не были учтены в финансовых отчетах. Отмечается, что это стало известно благодаря документам, найденным при обыске.

Ранее сообщалось, что имя Роналду фигурировало в документах прокуратуры, но португалец отказался явиться в суд. Также в ходе расследования прокурор потребовал домашнего ареста для президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, но ходатайство было отклонено.