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18:57 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Казахстана признан лучшим в европейском клубе

Игрок сборной Казахстана Ян Вороговский оказался в числе лучших игроков недели бельгийского клуба «РВД Моленбек», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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Источник: "Моленбек"

Он был удостоен этого звания наряду с бразильцем японского происхождения Луисом Фелипе Оямой.

«Мы хотели бы сообщить о прекрасном выступлении всей команды! Два игрока выделялись своей игрой, Ояма и Вороговский. Продолжайте в том же духе, парни», — обратился клуб к игрокам в своих соцсетях.

Отметим, что 24 октября «Моленбек» обыграл «Беверен» со счетом 3:1. Вороговского оформил в этой встрече ассист.

Добавим, что Вороговский перешел в бельгийский клуб в начале 2022 года на правах аренды из алматинского «Кайрата». Летом «Моленбек» выкупил казахстанца.

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