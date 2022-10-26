Игрок сборной Казахстана признан лучшим в европейском клубе
Игрок сборной Казахстана Ян Вороговский оказался в числе лучших игроков недели бельгийского клуба «РВД Моленбек», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан
Игрок сборной Казахстана Ян Вороговский оказался в числе лучших игроков недели бельгийского клуба «РВД Моленбек», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он был удостоен этого звания наряду с бразильцем японского происхождения Луисом Фелипе Оямой.
«Мы хотели бы сообщить о прекрасном выступлении всей команды! Два игрока выделялись своей игрой, Ояма и Вороговский. Продолжайте в том же духе, парни», — обратился клуб к игрокам в своих соцсетях.
Отметим, что 24 октября «Моленбек» обыграл «Беверен» со счетом 3:1. Вороговского оформил в этой встрече ассист.
Добавим, что Вороговский перешел в бельгийский клуб в начале 2022 года на правах аренды из алматинского «Кайрата». Летом «Моленбек» выкупил казахстанца.