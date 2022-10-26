Почти миллион. Клуб КПЛ наказан после скандального матча

Источник: ФК "Акжайык"

Кроме того наказанию подвергся главный тренер уральского клуба Олег Беженар.

Матч между конкурентами за выживание в КПЛ завершился со счетом 2:2.

«За нарушение пункта 17.4. Регламента Olimpbet-Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-лиги на 2022 год, ст. 7 Регламента по обеспечению безопасности и общественного порядка, выразившееся в необеспечении безопасности внутри стадиона, выходе на поле постороннего лица, который вступил в конфликт с представителями ФК “Кызыл-Жар СК”, а также за выброс посторонних предметов в сторону официальных лиц матча, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента, ФК “Акжайык” наложить штраф в размере 300 МРП (1 МРП — 3180 тенге. Прим. ред.). ФК “Акжайык” оплатить штраф до 26 ноября 2022 года включительно.

За неспортивное поведение, выразившееся в оскорблении официального лица матча использую нецензурные выражения в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента главного тренера команды «Акжайык» Беженар О., дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 24 октября 2022 года.