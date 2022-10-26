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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:55 (мск), источник: Vesti.kz

Почти миллион. Клуб КПЛ наказан после скандального матча

Уральский «Акжайык» по итогам очередного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета наказан крупным штрафом за необеспечение безопасности внутри стадиона после матча 24-го тура КПЛ против «Кызыл-Жара», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт КФФ.

Акжайык
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Источник: ФК "Акжайык"

Кроме того наказанию подвергся главный тренер уральского клуба Олег Беженар.

Матч между конкурентами за выживание в КПЛ завершился со счетом 2:2.

«За нарушение пункта 17.4. Регламента Olimpbet-Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди клубов Премьер-лиги на 2022 год, ст. 7 Регламента по обеспечению безопасности и общественного порядка, выразившееся в необеспечении безопасности внутри стадиона, выходе на поле постороннего лица, который вступил в конфликт с представителями ФК “Кызыл-Жар СК”, а также за выброс посторонних предметов в сторону официальных лиц матча, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента, ФК “Акжайык” наложить штраф в размере 300 МРП (1 МРП — 3180 тенге. Прим. ред.). ФК “Акжайык” оплатить штраф до 26 ноября 2022 года включительно.

За неспортивное поведение, выразившееся в оскорблении официального лица матча использую нецензурные выражения в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента главного тренера команды «Акжайык» Беженар О., дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 24 октября 2022 года.

За неспортивное поведение, выразившееся в бросании бутылки в агрессивной манере в сторону уходящих с поля официальных лиц матча, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента на врача футбольного клуба «Акжайык» Тлеубаева А. наложить штраф в размере 30 МРП. Тлеубаеву А. оплатить штраф до 26 ноября 2022 года включительно", — говорится в решении КДК.

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