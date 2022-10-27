Менеджер «Шахтёра»: Мудрик — лучший на своей позиции, наряду с Мбаппе и Винисиусом

«Сейчас всё внимание сосредоточено на нём. Могу сказать, что итальянские клубы всегда приходят позже других и делают такие слабые предложения, что мы даже не садимся за стол переговоров. Есть много претендентов из Англии, один — из Испании, один — из Франции. Но за него придётся заплатить подходящие деньги. Мудрик, наряду с Мбаппе, Леау и Винисиусом, является лучшим игроком на своей позиции», — приводит слова Николини Calciomercato.