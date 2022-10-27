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27 октября, источник: Чемпионат.com

Менеджер «Шахтёра»: Мудрик — лучший на своей позиции, наряду с Мбаппе и Винисиусом

Ассистент директора «Шахтера» по футболу Карло Николини рассказал об интересе к полузащитнику клуба Михаилу Мудрику.

Шахтер
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Источник: AFP 2022

«Сейчас всё внимание сосредоточено на нём. Могу сказать, что итальянские клубы всегда приходят позже других и делают такие слабые предложения, что мы даже не садимся за стол переговоров. Есть много претендентов из Англии, один — из Испании, один — из Франции. Но за него придётся заплатить подходящие деньги. Мудрик, наряду с Мбаппе, Леау и Винисиусом, является лучшим игроком на своей позиции», — приводит слова Николини Calciomercato.

В текущем сезоне 21-летний футболист провёл 11 матчей за «Шахтёр» во всех турнирах, забив шесть голов и отдав семь результативных передач.

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