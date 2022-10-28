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19:00 (мск), источник: Sports.Ru

Пабло Мари (принадлежит «Арсеналу») получил ножевое ранение в торговом центре. Пострадали еще 5 человек, 1 погиб

Кошмар.

Монца
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Источник: Reuters

Защитник «Арсенала» Пабло Мари, который проводит текущий сезон в аренде в «Монце», госпитализирован. Его ранили в пригороде Милана.

Мари стал одной из шести жертв нападения в торговом центре. Кассир супермаркета умер

Инцидент произошел в торговом центре Ассаго (провинция Милана). 46-летний мужчина, который, вероятно, страдает психическим расстройством, взял нож с полки супермаркета и бросился на посетителей. По информации Corriere dello Sport, он тяжело ранил как минимум двух человек.

Нападавшего заблокировали посетители, а потом на помощь пришли карабинеры (вид вооруженных сил Италии). Они смогли задержать мужчину, но 6 человек все-таки пострадали, Мари — в их числе. Пострадавших на вертолете доставили в больницу. Один человек — кассир супермаркета — умер во время транспортировки, сообщает издание Libero Quotidiano.

Мари находится в сознании и разговаривает, его уже навестили гендиректор «Монцы» Адриано Галлиани и тренер Раффаэле Палладино. Галлиани сообщил, что жизни Мари ничего не угрожает. Футболиста глубоко ранили в спину, но жизненно важные органы не задеты. У испанца повреждены мышцы, ему накладывают швы.

Источник: Reuters

«Агент сообщил, что Пабло серьезно не пострадал». «Арсенал» уже в курсе

В Лондоне уже отреагировали на ситуацию. «Мы все потрясены ужасными новостями о нападении в Италии, в результате которого несколько человек оказались в больнице, включая нашего центрального защитника Пабло Мари, находящегося в аренде. Мы связались с агентом Пабло, который сообщил нам, что игрок сейчас в больнице и серьезно не пострадал. Наши мысли с Пабло и другими жертвами этого ужасного инцидента», — говорится в сообщении клуба.

Илья Панаев

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