Защитник «Монцы» Мари успешно перенес операцию после ножевого ранения

«Сегодня утром специалисты отделения общей хирургии и травматологии больницы Нигуарда в Милане провели операцию по восстановлению двух повреждённых мышц на спине Пабло Мари. Операция прошла хорошо, ожидается пребывание футболиста в больнице в течение двух или трёх дней.



После выписки игрок сможет начать процесс реабилитации. Такой тип мышечной травмы обычно требует двухмесячного отдыха перед возобновлением физической активности», — написано в сообщении клуба.