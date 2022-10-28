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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Монцы» Мари успешно перенес операцию после ножевого ранения

Защитник итальянской «Монцы» Пабло Мари, который принадлежит лондонскому «Арсеналу», успешно перенёс операцию после ножевого ранения.

Монца
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Источник: Reuters

Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.

«Сегодня утром специалисты отделения общей хирургии и травматологии больницы Нигуарда в Милане провели операцию по восстановлению двух повреждённых мышц на спине Пабло Мари. Операция прошла хорошо, ожидается пребывание футболиста в больнице в течение двух или трёх дней.

После выписки игрок сможет начать процесс реабилитации. Такой тип мышечной травмы обычно требует двухмесячного отдыха перед возобновлением физической активности», — написано в сообщении клуба.

Напомним, футболист получил ножевое ранение от сумасшедшего мужчины рядом с торговым центром в пригороде Милана. Помимо Мари, ранения получили ещё пять человек. Один погиб. Полиция задержала нападавшего.

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