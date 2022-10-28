В Испании прокуратура сняла все обвинения по делу о переходе Неймара в «Барселону»
Футболиста подозревали в мошенничестве и коррупции из-за якобы сокрытия части платежей, которые он получил за свой переход в испанский клуб.
Футболиста подозревали в мошенничестве и коррупции из-за якобы сокрытия части платежей, которые он получил за свой переход в испанский клуб.
МАДРИД, 28 октября. /ТАСС/. Испанская прокуратура отказалась от всех обвинений по делу о переходе нападающего Неймара из бразильского «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Об этом сообщило в пятницу агентство Европа Пресс.
Слушания начались 17 октября. Помимо самого спортсмена, на скамье подсудимых также оказались бывший президент «Барселоны» Сандро Росель и родители футболиста.
Изначально прокуратура просила два года тюрьмы для Неймара. Спортсмена подозревали в мошенничестве и коррупции из-за якобы сокрытия части платежей, полученных за переход в «Барселону».
Неймару 30 лет, он выступает за французский «Пари Сен-Жермен», в который перешел из «Барселоны» в 2017 году. За испанский клуб он играл с 2013 по 2017 год. За «Барселону» нападающий провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 результативных передач. Вместе с «Барселоной» Неймар дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок Испании и по разу стал победителем суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.