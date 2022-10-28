В Испании прокуратура сняла все обвинения по делу о переходе Неймара в «Барселону»

МАДРИД, 28 октября. /ТАСС/. Испанская прокуратура отказалась от всех обвинений по делу о переходе нападающего Неймара из бразильского «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Об этом сообщило в пятницу агентство Европа Пресс.

Слушания начались 17 октября. Помимо самого спортсмена, на скамье подсудимых также оказались бывший президент «Барселоны» Сандро Росель и родители футболиста.

Изначально прокуратура просила два года тюрьмы для Неймара. Спортсмена подозревали в мошенничестве и коррупции из-за якобы сокрытия части платежей, полученных за переход в «Барселону».