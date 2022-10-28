Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Оренбург
Факел
Футбол. Первый дивизион
19:00
Шинник
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Мальорка
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
27.10
Слован Бр
Пюник
21
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
24.10
Сельта
Хетафе
11
23.10
Барселона
Атлетик
40
23.10
Жирона
Осасуна
11
23.10
Вильярреал
Альмерия
21
23.10
Бетис
Атлетико
12
23.10
Эспаньол
Эльче
22
22.10
Реал
Севилья
31
22.10
Валенсия
Мальорка
12
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:09 (мск), источник: ТАСС

В Испании прокуратура сняла все обвинения по делу о переходе Неймара в «Барселону»

Футболиста подозревали в мошенничестве и коррупции из-за якобы сокрытия части платежей, которые он получил за свой переход в испанский клуб.

ПСЖ
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

МАДРИД, 28 октября. /ТАСС/. Испанская прокуратура отказалась от всех обвинений по делу о переходе нападающего Неймара из бразильского «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Об этом сообщило в пятницу агентство Европа Пресс.

Слушания начались 17 октября. Помимо самого спортсмена, на скамье подсудимых также оказались бывший президент «Барселоны» Сандро Росель и родители футболиста.

Изначально прокуратура просила два года тюрьмы для Неймара. Спортсмена подозревали в мошенничестве и коррупции из-за якобы сокрытия части платежей, полученных за переход в «Барселону».

Неймару 30 лет, он выступает за французский «Пари Сен-Жермен», в который перешел из «Барселоны» в 2017 году. За испанский клуб он играл с 2013 по 2017 год. За «Барселону» нападающий провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 76 результативных передач. Вместе с «Барселоной» Неймар дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок Испании и по разу стал победителем суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Натан Чен заявил, что его раздражает неопределенность по делу Валиевой
Уехавшая из России пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова не намерена отказываться от гражданства
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь