Дзюба рухнул в цене на треть! А сколько вообще стоят российские легионеры в Европе?

Портал Transfermarkt опубликовал свежие изменения рыночной стоимости игроков чемпионата Турции. Помимо прочих, в релиз вошли и два российских игрока — Артём Дзюба и Магомед Оздоев. Оба упали в цене за полгода: форвард оценивается в € 4 млн вместо € 6 млн в июне 2022-го, а полузащитник подешевел на € 300 тыс. — до € 2,2 млн. Рассказываем, сколько стоят другие наши легионеры, выступающие за рубежом.

Александр Головин, € 25 млн, «Монако»

17 декабря 2018 года стоимость Александра Головина была на пике — € 30 млн. С тех пор он относительно стабильно играет за «Монако», провёл почти 150 матчей (18 голов, 28 ассистов), в январе 2021 года опустился в цене до € 19 млн, но прибавил за последние полтора года. В ближайшее время трансферная стоимость полузащитника вряд ли упадёт: в этом сезоне он выходит на поле с первых минут, отметился победным голом с «Реймсом» и сделал три результативные передачи во всех турнирах.

Алексей Миранчук, € 10 млн, «Торино»

С 29 декабря 2020 года стоимость Алексея Миранчука только падает — € 18 млн, € 17 млн, € 15 млн, € 13,5 млн, € 11 млн. Постепенное снижение цены связано с тем, что россиянин не был игроком старта в «Аталанте». Сейчас же Миранчук провёл пять матчей за «Торино» (все — в основе), забил в дебютной игре «Монце» и отметился ассистом с «Удинезе». Полузащитник пропустил 40 дней из-за травмы бицепса бедра, поэтому только-только начинает набирать форму.

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Артём Дзюба, € 4 млн, «Адана Демирспор»

Трансферная стоимость Артёма Дзюбы на пике — € 16 млн (декабрь, 2019 год). С тех пор форвард только дешевеет, несмотря на приличную результативность в «Зените». В новом клубе Артёму не доверяют. В Турции у него один гол в четырёх матчах и четыре встречи в запасе. Для одного из лучших игроков России последних лет — ЧП.

Магомед-Шапи Сулейманов, € 3 млн, «Хапоэль» Б-Ш

Когда Дзюба стоил € 16 млн, Шапи оценивался в € 12 млн. Тогда он классно выходил на замену в «Краснодаре» и имел шансы стать главной звездой команды на годы. Но всё изменилось. Сулейманов потух, уехал в аренду в Турцию, а сейчас перебрался в Израиль. Там полузащитник играет в старте и оформил 3+3 по системе «гол+пас» в 13 матчах во всех турнирах.

Андрей Лунёв, € 2,5 млн, «Байер»

В 2019 году Лунёв был основным вратарём «Зенита», вызывался в сборную России и оценивался в € 10,5 млн. Неудивительно, что после нескольких травм и перехода в «Байер» цена вратаря резко упала. За 15 месяцев в немецком клубе Лунёв сыграл всего три матча, в которых пропустил четыре гола.

Магомед Оздоев, € 2,2 млн, «Фатих Карагюмрюк»

Оздоев никогда не стоил дорого. Его цена на пике — € 7 млн. В феврале 2018 года «Зенит» заплатил за игрока «Рубину» € 3 млн. Оздоев, в отличие от Дзюбы, выходит с первых минут в Турции, отметился двумя результативными передачами, но помог «Фатих Карагюмрюку» выиграть всего три матча из 10.

Денис Черышев, € 1,8 млн, «Венеция»

Максимальных значений (€ 10 млн) стоимость Черышева достигла в 2016-м. После ЧМ-2018 его цена только падает, но сейчас он здорово заиграл в «Венеции» и, возможно, ещё подорожает. Россиянин отметился тремя голами и одной результативной передачей в шести матчах.

Станислав Крицюк, € 1,5 млн, «Жил Висенте»

€ 5 млн стоил Крицюк, когда был игроком «Краснодара». Год назад «Зенит» заплатил за него € 2 млн, но задействовал всего в 11 матчах (15 пропущенных голов). Начало этого сезона Крицюк пропустил из-за травмы колена, после чего остался в двух играх в запасе и сыграл 23 октября с «Шавешем» (получил три мяча за 67 минут).

Никита Хайкин, € 1,5 млн, «Будё-Глимт»

27-летний вратарь сейчас на пике формы. Хайкин выиграл два чемпионства в Норвегии, выходит в старте и участвует в Лиге Европы. Там у него восемь пропущенных голов в пяти матчах, в чемпионате — семь игр «на ноль» из 25.

Никита Иосифов, € 1,2 млн, «Вильярреал»

Иосифов никогда не стоил больше € 1,2 млн. После перехода в «Вильярреал Б» он сыграл 36 матчей, забил шесть голов и сделал один ассист. 21-летний вингер помог своей команде выйти в Сегунду. Там он чередует матчи с выходами на замену и нахождением в запасе.

Александр Кокорин, € 800 тысяч, «Арис»

В «Динамо» трансферная стоимость Кокорина достигала € 18 млн. Тогда он оформил 10+9 по системе «гол+пас» в 22 матчах чемпионата России. Сейчас Кокорин наслаждается футболом на Кипре, забил три гола и сделал два ассиста в семи матчах за «Арис». При россиянине кипрский клуб выиграл пять матчей из семи.

Александр Жиров, € 700 тысяч, «Зандхаузен»

Последний раз о Жирове вспоминали на родине, когда Станислав Черчесов вызывал его в сборную России. 32-летний защитник продолжает играть во Второй Бундеслиге, где провёл в этом сезоне 13 матчей. Россиянин выходит на поле с капитанской повязкой и забил уже два гола в Кубке Германии. Его трансферная стоимость на пике — € 1 млн.

Егор Пруцев, € 600 тысяч, «Црвена Звезда»

За два с половиной месяца в Сербии Пруцев получил всего 45 минут в игре с местным «Спартаком». Егор ничем не отметился и с тех пор перестал попадать в заявку.

Александр Васютин, € 500 тысяч, «Юргорден»

Два года назад Васютин оценивался порталом Transfermarkt чуть дороже — € 700 тыс. С тех пор он дважды восстанавливался от травм и провёл в этом сезоне пять матчей, в которых пропустил шесть голов.

Юрий Лодыгин, € 500 тысяч, «Панатинаикос»

Летом 2015 года Лодыгин оценивался в € 10 млн. Вратарь сыграл 16 «сухих» матчей из 28 в чемпионате России за «Зенит», «засушил» игры с «Бенфикой» и «Монако». Кроме того, вратарь стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Летом 2022 года Лодыгин перешёл в «Панатинаикос» из греческого середняка, но не играет — отсидел уже 11 матчей в запасе.

Бонус. Станислав Ильюченко, € 1,6 млн, «Сеул», Южная Корея

32-летний форвард никогда не стоил много. Год назад он оценивался в € 2 млн. За полтора года в «Чонбуке» Ильюченко сыграл 66 матчей и забил 23 гола. Этим летом нападающий вернулся в «Сеул» и отметился уже семью мячами в 17 играх.