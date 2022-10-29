Прокурор потребовал ареста Аньелли и всех денег «Ювентуса» из-за финансовых махинаций. Чем все кончится?

Вылет из Лиги чемпионов и рекордный дефицит бюджета не единственные проблемы «Ювентуса». На днях завершилось начатое два года назад расследование о приросте капитала. Новость сразу стала главной в Италии. Следователи трясут Аньелли, Роналду и Арривабене, грозят реальными тюремными сроками и требуют от судей серьезных санкций.

В чем конкретно замес, мы писали год назад. Прокуратура придралась к приросту условного капитала. Ей не понравились фирменные туринские обмены и предположительно завышенные цены — благодаря им Паратичи делал вид, будто счета не пусты. «Юве» использовал старую бухгалтерскую лазейку с амортизацией: прибыль от продажи учитывалась в бюджете моментально, а убыток от покупки делился на весь срок контракта и распылялся на несколько лет.

Прирост капитала законен. Но завышение цен внутри сделок запрещено. К тому же следствие обвиняет туринцев в выплате зарплат в конвертах. Все это якобы помогло «Ювентусу» пережить Роналду и коронакризис без чрезмерных потерь.

Сейчас вся эта история приблизилась к кульминации. Разберемся, что происходит и чего ждать.

Что происходит сейчас: прокуратура потребовала ареста Аньелли и всех активов «Ювентуса». Запрос подписал болельщик «Милана»

Расследование началось осенью 2020-го и велось финансовой полицией под управлением трех прокуроров, специализирующихся на экономическом уголовном праве — Чиро Санториелло, Марко Джанольо и Марио Бендони. Их зацепили бюджеты за три года — с 2018-го (покупка Роналду) по 2020-й. Следователи уверены, что «Ювентус» пририсовал 205 миллионов евро.

Кроме того, прокуратуру заинтересовало объявление от 28 марта 2020 года. Тогда «Ювентус» объявил, что игроки и тренеры добровольно отказались от зарплат за 4 месяца. Клуб сэкономил 90 миллионов евро. Следствие утверждает: «Есть основания полагать, что игроки отказались от зарплат за 1 месяц, а не 4». Остальные выплаты «Юве» перенес на следующий год и провел мимо кассы — в конвертах.

Исходя из этого, прокуратура обвинила туринцев в нарушении нескольких статей и потребовала посадить Андреа Аньелли под домашний арест, а все активы «Ювентуса» заморозить до конца следствия. Инициатором стал Марио Бендони — по сведениям La Nazione, он притапливает за «Милан».

Под следствием — «Юве» и 16 человек. Им грозят штрафы и тюремное заключение

«Ювентус» проходит по четырем статьям:

Создание ложной бухгалтерской отчетности, предполагающее лишение свободы на срок от 3 до 8 лет;. Воспрепятствование работе контролирующих органов — от 1 до 4 лет;. Преступное манипулирование фондовым рынком — от 1 до 6 лет со штрафом от 20 тысяч до 5 миллионов евро;. Мошенничество с использованием счетов-фактур для несуществующих транзакций — от 4 до 8 лет тюрьмы.

Под подозрением сам клуб как юридическое лицо и 16 топ-менеджеров, включая Аньелли и Недведа. Но только один обвиняется в нарушении всех четырех статей разом — нынешний спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи. Предполагается, что он и придумал творческую схему.

Что на самом деле грозит Аньелли? Меньше, чем кажется

Все это звучит серьезно и громко, но как всегда бывает в таких расследованиях, требования обвинения нарочито чрезмерны. Решительный настрой прокуратуры вовсе не значит, что завтра половина «Ювентуса» пойдет по этапу.

В прошлогоднем тексте мы объясняли, в чем проблема таких расследований. Умышленное завышение цен практически недоказуемо. Следствию необходимо не только доказать, что у футболистов есть фиксированные цены (а это не так), но и убедить суд, что за их завышением стояло преступное намерение — а не, скажем, обычная трансферная переоцененность. Учитывая политику туринских боссов в последние несколько лет, адвокатам будет несложно доказать их некомпетентность.

Чтобы выиграть дело, следствию нужны свидетели или бумажный след. С первым оно пролетело. Перекрестные допросы ничего не дали. Роналду давно не в Италии и охотно воспользовался возможностью послать прокурора. Остальные молчат.

Тем не менее ходят инсайды, что кое-что у следствия все-таки есть. По одним данным, прослушка Аньелли и Недведа дала косвенные улики. По другим, кто-то слил следователям бумагу о левых выплатах на счету Криштиану (на 20 миллионов евро).

Но даже с такими козырями прокуратуре будет непросто. Итальянское законодательство мягко относится к ненасильственным преступлениям, особенно первым. Даже если Аньелли или Арривабене признают виновными, их вряд ли посадят. Оба отделаются штрафами, в худшем случае — условными сроками. Прецедентов полно.

Косвенно об этом свидетельствует и отношение судьи Лодовико Морелло. Требования прокуратуры его только рассмешили. Для него они прозвучали примерно так: «Сегодня мы арестуем Аньелли в Турине, а завтра отправимся в Рим и возьмем под стражу Папу Римского». Суд отказал в задержании Аньелли.

Само собой, официальное обоснование было другим — и оно заслуживает внимания. Вот что сказал Морелло: «Есть сомнения, что прирост капитала нарушил закон, то есть осуществлялся по преднамеренному преступному сговору. Лазейки в бухучете, которыми воспользовался “Ювентус”, применяются всеми субъектами футбольного права, а значит, клуб ничего не сделал — лишь применил принятые в спортивном секторе особенности учета».

Еще несколько абзацев сводятся к одной мысли: Андреа Аньелли слишком богат и влиятелен, чтобы куда-то бежать. Очень похоже судья обосновал отказ в ходатайстве об аресте активов «Ювентуса»: «Нет никакой вероятности рассредоточения или вывода денег, учитывая недавнее существенное увеличение капитала [клан Аньелли влил в бюджет 400 миллионов евро]. Оно доказывает фактическую финансовую устойчивость клуба».

Прокурор подал официальную жалобу — посмотрим, сработает ли.

А что реально грозит клубу?

«Юве» тоже под следствием — как юридическое лицо. Но причин для напряга нет.

Когда дело касается клубов, важно разграничивать спортивное и гражданское делопроизводство. В гражданском суде «Юве» грозит только штраф. Точные размеры неизвестны. Довольная римская La Repubblica уже отчиталась, что туринцам повесят от 20 до 60 млн евро, но обычно выплаты по таким делам не дотягивают даже до миллиона.

Большинство проблем прилетает именно в спортивном суде — то есть в том, что курируется Федерацией футбола. Но конкретно это расследование в спортивной юрисдикции уже завершилось. Весной «Юве» был полностью оправдан.

Прокурор Федерации футбола Джузеппе Чине уже позвонил в прокуратуру Турина с просьбой о передаче документов дела. Но открыть дело заново он сможет, только если найдутся новые и очень веские улики — достаточные для влияния на окончательное решение. Чине рассчитывает на записи телефонных звонков. Пока ему ничего не передали.

Что будет, если ему удастся? Прирост капитала карается штрафом. Исключение касается только клубов, скрывших глубокую финансовую яму и получивших лицензию только благодаря мошенничеству с учетом. За это предусмотрено серьезное наказание — до понижения в ранге. Но «Юве» к ним не относится. И даже если вдруг окажется в такой категории, строгими меры не будут: единственный подобный прецедент (с «Кьево» в 2018-м) закончился снятием 3 очков и 200-тысячным штрафом.

Задача спортивного прокурора осложняется тем, что прирост капитала из-за своей недоказуемости — обычная практика. Настолько, что под него обычно не выдают ордера. Даже сейчас следствие вышло на 18 клубов — в том числе «Интер», «Манчестер Сити» и «Барсу».

Почему тогда в гражданском суде прессуют только «Ювентус»? Следствие ведет туринская прокуратура. Другие регионы не в ее юрисдикции. В спортивном суде, например, по этому же делу вместе с «Юве» проходил «Наполи». И тоже был оправдан. Разница в том, что для неаполитанцев на этом все и закончилось — местной полиции не до них.

Что дальше?

В ближайшие 20 дней «Юве» предоставит доводы в свою защиту и встретится с прокурорами. Если они не снимут обвинение, в течение месяца состоится первое предварительное слушание. Следующее организуют не раньше чем через 20 дней после первого.

Скорее всего, сага затянется минимум на полгода. Прокуратура не отступит — политик и журналист Джиджи Монкальво говорит, что Аньелли оскорбил следователей высокомерием и отказом сотрудничать. Но неясно, найдутся ли у них реальные улики. И еще больший вопрос, хватит ли у обвинения веса, чтобы довести дело до серьезных последствий. Если за этой историей не стоит другой туз (есть версия, что данные слил Джон Элканн — он делит с Андреа Аньелли власть в клане), семье и «Ювентусу» ничего особенно страшного не грозит.