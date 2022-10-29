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11:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду купил самый дорогой дом во всей Португалии. Он может перейти в «Спортинг»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду приобрёл виллу в Португалии за € 18 млн, сообщает The Sun.

Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2022

Дом, расположенный в престижном районе, находится в 40 минутах езды от столицы Португалии Лиссабона. Особняк площадью 2720 квадратных метров занимает три этажа. На покупку земельного участка и строительство виллы Роналду потратил € 18 млн. Это обстоятельство делает новый дом Криштиану самой дорогой недвижимостью во всей Португалии. Ожидается, что вилла будет готова к заселению уже в начале 2023 года.

Приобретение настолько дорогой резиденции в непосредственной близости от Лиссабона может намекать на то, что Роналду заинтересован в переходе в местный «Спортинг», воспитанником которого является.

Напомним, после скандала, связанного с отказом Роналду выходить на замену за две минуты до конца встречи с «Тоттенхэмом» в АПЛ (2:0), начали появляться слухи о том, что португалец покинет «Манчестер Юнайтед» уже в зимнее трансферное окно.

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