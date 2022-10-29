Роналду купил самый дорогой дом во всей Португалии. Он может перейти в «Спортинг»

Дом, расположенный в престижном районе, находится в 40 минутах езды от столицы Португалии Лиссабона. Особняк площадью 2720 квадратных метров занимает три этажа. На покупку земельного участка и строительство виллы Роналду потратил € 18 млн. Это обстоятельство делает новый дом Криштиану самой дорогой недвижимостью во всей Португалии. Ожидается, что вилла будет готова к заселению уже в начале 2023 года.

Приобретение настолько дорогой резиденции в непосредственной близости от Лиссабона может намекать на то, что Роналду заинтересован в переходе в местный «Спортинг», воспитанником которого является.