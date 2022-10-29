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12:49 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса» хочет подписать Месси в январе, пока у клуба нет ограничений от Ла Лиги на траты

«Барселона» хочет подписать Лионеля Месси зимой.

Барселона
ПСЖЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным Diario Sport, каталонский клуб хочет воспользоваться тем, что в зимнее трансферное окно сможет подписывать новичков, пользуясь правилом 1/1 Ла Лиги.

После активации экономических рычагов с «Барсы» были сняты финансовые ограничения — если раньше к ней применялось правило ¼ (финансовое ограничение, согласно которому клуб Ла Лиги, превысивший свой лимит зарплаты, может потратить только 1 евро из 4 сэкономленных — Sports.ru), то с лета на клуб распространяется правило 1/1 (можно тратить каждый заработанный евро).

Со следующего лета в отношении «Барселоны» вновь будет действовать правило ¼, что сделает трансфер Месси практически невозможным, поэтому президент сине-гранатовых Жоан Лапорта хочет подписать аргентинца зимой.

Организовать сделку будет сложно по нескольким причинам. Во-первых, «ПСЖ» не собирается расставаться с Месси посреди сезона. Во-вторых, у клубов напряженные отношения, поэтому парижане вряд ли пойдут «Барселоне» навстречу в этом вопросе. В-третьих, сейчас Лео сконцентрирован на целях «ПСЖ» и на ЧМ-2022.

Если учесть все эти доводы, сделка, которую планируют Лапорта и директор «Барселоны» Матеу Алемани, кажется невозможной.

На данный момент «Барса» еще не контактировала с Месси напрямую. Это подтверждают все стороны. Посредники со стороны Лапорты пытались установить контакты, но ни Месси, ни президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не вышли на связь.

Лапорта прилетал в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча» и хотел встретиться с Месси, находясь во Франции, но встреча так и не состоялась.

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 16 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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