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16:47 (мск), источник: Sports.Ru

Убытки «ПСЖ» за сезон-2021/22 — 370 млн евро. Одна из причин — часть зарплаты Мбаппе по новому контракту внесли в документы за прошлый сезон

«ПСЖ» внес часть зарплаты Килиана Мбаппе по новому контракту в ведомость за прошлый сезон.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным L'Équipe, убытки «ПСЖ» в сезоне-2021/22 составят примерно 370 млн евро. В ближайшие недели об этом объявят официально.

Отчасти такая сумма убытков обусловлена тем, что «ПСЖ» внес часть зарплаты Килиана Мбаппе по новому контракту в документы прошлого сезона. Из-за этого убытки парижан возросли на несколько десятков миллионов евро.

На данный момент зарплатная ведомость «ПСЖ» составляет 600 млн евро.

По правилам финансового фэйр-плей с сезона-2025/26 убытки «ПСЖ» не должны превышать 60 млн евро, а зарплатная ведомость должна составлять не более 70% от доходов клуба. Некоторое время назад парижан оштрафовали на 10 млн евро за нарушение ФФП.

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