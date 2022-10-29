Убытки «ПСЖ» за сезон-2021/22 — 370 млн евро. Одна из причин — часть зарплаты Мбаппе по новому контракту внесли в документы за прошлый сезон

По данным L'Équipe, убытки «ПСЖ» в сезоне-2021/22 составят примерно 370 млн евро. В ближайшие недели об этом объявят официально.

Отчасти такая сумма убытков обусловлена тем, что «ПСЖ» внес часть зарплаты Килиана Мбаппе по новому контракту в документы прошлого сезона. Из-за этого убытки парижан возросли на несколько десятков миллионов евро.

На данный момент зарплатная ведомость «ПСЖ» составляет 600 млн евро.