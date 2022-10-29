«Манчестер Сити» без Холанда обыграл «Лестер» с минимальным счётом

Первый тайм завершился без забитых мячей. Единственный гол в матче забил полузащитник гостей Кевин Де Брёйне на 49-й минуте: бельгиец удачно пробил со штрафного — мяч от штанги влетел в ворота Дэнни Уорда.

Нападающий Эрлинг Холанд не попал в заявку «Манчестер Сити». Ранее он был заменён после первого тайма матча Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:0).