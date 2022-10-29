Минское «Динамо» не удержало победу над «Ислочью» в чемпионате Беларуси

Игра в Молодечно началась с атак «Ислочи», но быстро открыть счет хозяевам не удалось. Вскоре минчане взяли игру под свой контроль и сначала отличился их капитан Артем Быков, а потом второй гол забил Иван Бахар. Однако подопечные Артема Радькова не собирались сдаваться и еще до перерыва сумели выровнять положение. На 32-й минуте встречи грубой ошибкой динамовского голкипера Егора Хаткевича воспользовался Владислав Морозов, а затем Даниэль Созах сравнял результат — 2:2. Во втором тайме обе команды могли забить победный гол, но мяч так и не попал в цель. Потеряв два важных очка, динамовцы осложнили свои перспективы в борьбе за чемпионский титул.