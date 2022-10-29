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18:09 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» не удержало победу над «Ислочью» в чемпионате Беларуси

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» не удержали победу над «Ислочью» в гостевом поединке 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
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Источник: dinamo-minsk.by

Игра в Молодечно началась с атак «Ислочи», но быстро открыть счет хозяевам не удалось. Вскоре минчане взяли игру под свой контроль и сначала отличился их капитан Артем Быков, а потом второй гол забил Иван Бахар. Однако подопечные Артема Радькова не собирались сдаваться и еще до перерыва сумели выровнять положение. На 32-й минуте встречи грубой ошибкой динамовского голкипера Егора Хаткевича воспользовался Владислав Морозов, а затем Даниэль Созах сравнял результат — 2:2. Во втором тайме обе команды могли забить победный гол, но мяч так и не попал в цель. Потеряв два важных очка, динамовцы осложнили свои перспективы в борьбе за чемпионский титул.

В первой сегодняшней игре футболисты борисовского БАТЭ обыграли на поле столичного СОК «Олимпийский» минский «Энергетик-БГУ» со счетом 2:0.

Остальные встречи этого тура пройдут в воскресенье, 30 октября: «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Минск» — «Днепр» (Могилев), «Арсенал» (Дзержинск) — «Белшина» (Бобруйск), «Неман» (Гродно) — «Гомель».

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 23 гола. На пять мячей меньше в активе лидера атак «Минска» Владимира Хващинского.

Ислочь
2:2
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
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