Минское «Динамо» не удержало победу над «Ислочью» в чемпионате Беларуси
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» не удержали победу над «Ислочью» в гостевом поединке 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» не удержали победу над «Ислочью» в гостевом поединке 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игра в Молодечно началась с атак «Ислочи», но быстро открыть счет хозяевам не удалось. Вскоре минчане взяли игру под свой контроль и сначала отличился их капитан Артем Быков, а потом второй гол забил Иван Бахар. Однако подопечные Артема Радькова не собирались сдаваться и еще до перерыва сумели выровнять положение. На 32-й минуте встречи грубой ошибкой динамовского голкипера Егора Хаткевича воспользовался Владислав Морозов, а затем Даниэль Созах сравнял результат — 2:2. Во втором тайме обе команды могли забить победный гол, но мяч так и не попал в цель. Потеряв два важных очка, динамовцы осложнили свои перспективы в борьбе за чемпионский титул.
В первой сегодняшней игре футболисты борисовского БАТЭ обыграли на поле столичного СОК «Олимпийский» минский «Энергетик-БГУ» со счетом 2:0.
Остальные встречи этого тура пройдут в воскресенье, 30 октября: «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Минск» — «Днепр» (Могилев), «Арсенал» (Дзержинск) — «Белшина» (Бобруйск), «Неман» (Гродно) — «Гомель».
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 23 гола. На пять мячей меньше в активе лидера атак «Минска» Владимира Хващинского.