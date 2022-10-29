Фавориты женского чемпионата Беларуси по футболу одержали крупные победы

Действующие чемпионки страны футболистки столичного «Динамо-БГУФК» в матче 24-го тура разгромили на выезде «Витебск» с сухим счетом 6:0. Анна Пилипенко трижды поразила ворота хозяек поля.
Единственный конкурент динамовской команды в борьбе за золото «Минск» у себя дома не испытал серьезного сопротивления со стороны аутсайдера соревнований «Гомеля» — 10:0. Хет-трик оформила Салимата Симпоре, дубль в активе Валерии Богдан и Мирославы Зубко. Лучший бомбардир нынешнего первенства Анастасия Побегайло забила свой 34-й гол.
Сейчас «Динамо-БГУФК» имеет в своем активе 68 очков, а «Минск» отстает на один балл. В пятницу, 4 ноября, фавориты встретятся между собой на поле стадиона «Динамо-ЮНИ», и победитель почти наверняка обеспечит себе золотые медали.
Борьбу за бронзу заочно ведут минская «Зорка-БДУ» (43 очка) и могилевский «Днепр» (41). Завтра минчанки сыграют в Бобруйске с местной «Бобруйчанкой», а могилевская команда также на выезде будет соперничать с юниорской сборной Беларуси (U-19).