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18:04 (мск), источник: БЕЛТА

Фавориты женского чемпионата Беларуси по футболу одержали крупные победы

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главные фавориты женского чемпионата Беларуси по футболу перед очной встречей одержали очередные победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионки страны футболистки столичного «Динамо-БГУФК» в матче 24-го тура разгромили на выезде «Витебск» с сухим счетом 6:0. Анна Пилипенко трижды поразила ворота хозяек поля.

Единственный конкурент динамовской команды в борьбе за золото «Минск» у себя дома не испытал серьезного сопротивления со стороны аутсайдера соревнований «Гомеля» — 10:0. Хет-трик оформила Салимата Симпоре, дубль в активе Валерии Богдан и Мирославы Зубко. Лучший бомбардир нынешнего первенства Анастасия Побегайло забила свой 34-й гол.

Сейчас «Динамо-БГУФК» имеет в своем активе 68 очков, а «Минск» отстает на один балл. В пятницу, 4 ноября, фавориты встретятся между собой на поле стадиона «Динамо-ЮНИ», и победитель почти наверняка обеспечит себе золотые медали.

Борьбу за бронзу заочно ведут минская «Зорка-БДУ» (43 очка) и могилевский «Днепр» (41). Завтра минчанки сыграют в Бобруйске с местной «Бобруйчанкой», а могилевская команда также на выезде будет соперничать с юниорской сборной Беларуси (U-19).

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