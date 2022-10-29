«Актобе» упустил победу с 2:0 после двух пенальти и рискует остаться без золота КПЛ

При этом первый тайм остался за гостями, в составе которых дублем отметился Жерар Гоу (16-я минута, 39-я). Но после перерыва южане отыгрались благодаря двум пенальти, которые четко реализовал Дмитрий Бородин (53-я и 60-я).

Несмотря на ничью, «Актобе» остался на первом месте в таблице, но рискует лишиться лидерства в случае победы «Астаны» над «Кызыл-Жаром» 30 октября, так как разрыв между командами составляет два очка. «Ордабасы», в свою очередь, с 37 очками сохранил за собой пятую строчку.