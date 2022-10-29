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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» упустил победу с 2:0 после двух пенальти и рискует остаться без золота КПЛ

«Ордабасы» и «Актобе» сыграли вничью в 25-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:2.

Ордабасы
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Источник: ФК "Актобе"

При этом первый тайм остался за гостями, в составе которых дублем отметился Жерар Гоу (16-я минута, 39-я). Но после перерыва южане отыгрались благодаря двум пенальти, которые четко реализовал Дмитрий Бородин (53-я и 60-я).

Несмотря на ничью, «Актобе» остался на первом месте в таблице, но рискует лишиться лидерства в случае победы «Астаны» над «Кызыл-Жаром» 30 октября, так как разрыв между командами составляет два очка. «Ордабасы», в свою очередь, с 37 очками сохранил за собой пятую строчку.

В заключительном, 26-м туре «Актобе» дома примет «Кайрат», а «Ордабасы» на выезде встретится с «Мактааралом».

Ордабасы
2:2
Первый тайм: 0:0
Актобе
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