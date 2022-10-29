Футболисты «Челси» прервали беспроигрышную серию из девяти матчей во всех турнирах

В составе победителей забитыми мячами отметились Леандро Троссард (5-я минута) и Паскаль Гросс (90+3). У проигравших гол забил Кай Хаверц (48). Игроки «Челси» Рубен Лофтус-Чик (14) и Трево Чалоба (42) забили голы в свои ворота.

В перерыве матча главный тренер «Челси» Грэм Поттер принял решение произвести замену вратаря — вместо испанца Кепы Аррисабалаги на поле вышел сенегалец Эдуар Менди. В последний раз Менди принимал участие в матче 3 сентября во встрече чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:1). После этого сенегалец пропустил 10 матчей. Ранее Аррисабалага не пропускал в пяти матчах подряд, его серия прервалась в прошлой игре первенства Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Челси» прервал свою серию из девяти побед в различных турнирах. До этого команда одержала шесть побед и трижды сыграла вничью. Предыдущее поражение лондонский клуб потерпел в гостевой игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» (0:1). После той встречи пост главного тренера покинул Томас Тухель.

Поттер возглавил «Челси» 8 сентября, заключив контракт с клубом на пять лет. До этого специалист с мая 2019 года возглавлял «Брайтон». Под его руководством «Брайтон» дважды проиграл «Челси» и четыре раза сыграл с соперником вничью.

«Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 21 очко в 12 матчах. «Брайтон» располагается на 7-й позиции с 18 очками после 12 игр. В следующем туре «Челси» 6 ноября примет «Арсенал». «Брайтон» днем ранее встретится на выезде с «Вулверхэмптоном».

Другие матчи субботы

В другом матче игрового дня «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер» (1:0). В игре не принял участие лучший бомбардир текущего розыгрыша чемпионата Англии Эрлинг Холанд. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола объяснил отсутствие игрока повреждением ноги, которое норвежец получил в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против германской «Боруссии» из Дортмунда (0:0). На счету Холанда 17 голов в 12 матчах национального первенства, он перешел в клуб летом текущего года.