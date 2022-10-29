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20:08 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Челси» прервали беспроигрышную серию из девяти матчей во всех турнирах

ТАСС, 29 октября. Английский «Челси» со счетом 1:4 проиграл «Брайтону» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в субботу.

Брайтон
Челси
Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Леандро Троссард (5-я минута) и Паскаль Гросс (90+3). У проигравших гол забил Кай Хаверц (48). Игроки «Челси» Рубен Лофтус-Чик (14) и Трево Чалоба (42) забили голы в свои ворота.

В перерыве матча главный тренер «Челси» Грэм Поттер принял решение произвести замену вратаря — вместо испанца Кепы Аррисабалаги на поле вышел сенегалец Эдуар Менди. В последний раз Менди принимал участие в матче 3 сентября во встрече чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:1). После этого сенегалец пропустил 10 матчей. Ранее Аррисабалага не пропускал в пяти матчах подряд, его серия прервалась в прошлой игре первенства Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Челси» прервал свою серию из девяти побед в различных турнирах. До этого команда одержала шесть побед и трижды сыграла вничью. Предыдущее поражение лондонский клуб потерпел в гостевой игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» (0:1). После той встречи пост главного тренера покинул Томас Тухель.

Поттер возглавил «Челси» 8 сентября, заключив контракт с клубом на пять лет. До этого специалист с мая 2019 года возглавлял «Брайтон». Под его руководством «Брайтон» дважды проиграл «Челси» и четыре раза сыграл с соперником вничью.

«Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 21 очко в 12 матчах. «Брайтон» располагается на 7-й позиции с 18 очками после 12 игр. В следующем туре «Челси» 6 ноября примет «Арсенал». «Брайтон» днем ранее встретится на выезде с «Вулверхэмптоном».

Другие матчи субботы

В другом матче игрового дня «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер» (1:0). В игре не принял участие лучший бомбардир текущего розыгрыша чемпионата Англии Эрлинг Холанд. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола объяснил отсутствие игрока повреждением ноги, которое норвежец получил в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против германской «Боруссии» из Дортмунда (0:0). На счету Холанда 17 голов в 12 матчах национального первенства, он перешел в клуб летом текущего года.

Также в субботу «Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Борнмутом» (3:2), отыгравшись со счета 0:2. «Вулверхэмптон» в гостях сыграл ничью с «Брентфордом» (1:1), «Кристал Пэлас» дома победил «Саутгемптон» (1:0), «Ньюкасл» на своем поле разгромил «Астон Виллу» (4:0).

Брайтон
4:1
Первый тайм: 3:0
Челси
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