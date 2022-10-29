«ПСЖ» благодаря голам Месси, Мбаппе и Неймара обыграл «Труа»

Парижане дважды отыгрывались в счете после дубля Мама Бальде. В составе «ПСЖ» забивали Карлос Солер, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. В концовке встречи Анте Палаверса отыграл один мяч гостей.