Солигорский «Шахтер» сыграл вничью со «Славией» в чемпионате Беларуси

Источник: ФК "Шахтер"

Играя с лидером первенства в Солигорске, мозыряне, которых недавно возглавил бывший наставник «Шахтера» Иван Биончик, не стушевались и на 30-й минуте Глеб Жердев открыл счет. Вскоре гости могли увеличить свое преимущество, но Юрий Ловец не сумел реализовать пенальти. После перерыва хозяева имели большое преимущество, но добились лишь ничьей — на 67-й минуте игры равновесие восстановил Егор Карпицкий — 1:1.

Главные конкуренты «Шахтера» в борьбе за золото сегодня также потеряли очки. Минский «Энергетик-БГУ» проиграл на своем поле борисовскому БАТЭ с результатом 0:2, а футболисты минского «Динамо» в Молодечно выигрывали у «Ислочи» со счетом 2:0, но в итоге довольствовались лишь ничьей — 2:2.

В Бресте местное «Динамо» и «Витебск» на двоих забили восемь мячей, но победителя не выявили — ничья 4:4.

Остальные встречи этого тура состоятся завтра: «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Минск» — «Днепр» (Могилев), «Арсенал» (Дзержинск) — «Белшина» (Бобруйск), «Неман» (Гродно) — «Гомель».

Положение команд сейчас таково: «Шахтер» (Солигорск) — 56 очков (27 матчей), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 54 (27), БАТЭ — 53 (28), «Динамо» (Минск) — 53 (27), «Ислочь» (Минский район) — 48 (28), «Гомель» — 42 (27), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 41 (27), «Минск» — 40 (27), «Неман» (Гродно) — 36 (27), «Славия» (Мозырь) — 31 (28), «Слуцк» — 30 (27), «Белшина» (Бобруйск) — 29 (27), «Динамо» (Брест) — 25 (27), «Витебск» — 21 (28), «Арсенал» (Дзержинск) — 19 (27), «Днепр» (Могилев) — 12 (27).