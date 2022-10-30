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09:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фламенго» в третий раз в истории выиграл Кубок Либертадорес

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» обыграл соотечественников из «Атлетико Паранаэнсе» в финальном матче Кубка Либертадорес — главного клубного турнира Южной Америки.

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Источник: Reuters

Встреча в городе Гуаякиль (Эквадор) закончилась победой «Фламенго» со счетом 1:0. Мяч в компенсированное к первому тайму время забил Габриэл Барбоза. Футболисты «Атлетико» с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления Педро Энрике за вторую желтую карточку.

«Фламенго» из Рио-де-Жанейро стал трехкратным обладателем Кубка Либертадорес, ранее команда выигрывала этот трофей в 1981 и 2019 году. Рекорд по количеству титулов удерживает аргентинский клуб «Индепендьенте» (7). «Атлетико Паранаэнсе» повторил свое высшее достижение — в 2005 году команда из города Куритиба также играла в финале.

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