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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:23 (мск), источник: Sports.Ru

Хави в первых 38 матчах во главе «Барсы» в Ла Лиге: 27 побед, 6 ничьих, 5 поражений. Такие же показатели были и у Пепа

«Барселона» обыграла «Валенсию» (1:0) в 12-м туре чемпионата Испании.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Хави провел 38-й матч в Ла Лиге как главный тренер каталонцев, одержав 27-ю победу при 6 ничьих и 5 поражениях и набрав 87 очков.

Примечательно, что такие же показатели были и у Пепа Гвардиолы после первых 38 игр во главе «Барсы» — в сезоне-2008/09.

Хави возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021 года.

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