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13:58 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» хочет подписать с Месси новый 2-летний контракт, а не активировать опцию продления. Парижане хотят быть последним клубом в карьере Лео

Стали известны планы «ПСЖ» на Лионеля Месси.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Клуб из Парижа, по данным Diario Sport, хочет подписать с 35-летним аргентинцем новый контракт на два года, а не активировать опцию продления на год в существующем соглашении.

«ПСЖ» хочет стать последним клубом в карьере Месси, поскольку Лео — крупный имиджевый и экономический актив. Это поможет теснее связать образ Месси с цветами клуба.

Цель «ПСЖ» — начать переговоры о продлении контракта уже сейчас, чтобы достичь соглашения до начала чемпионата мира, а после турнира в Катаре подписать контракт и объявить официально.

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