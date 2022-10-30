Эксперт по турецкому футболу объяснил, почему Дзюба не играет в «Адане»

По мнению журналиста, россиянин еще получит шанс проявить себя в Турции. Однако в ближайшее время он не будет попадать в состав из-за неподходящей тактики.

«Пока “Адана” будет играть с ложной “девяткой”. Дзюбе же нужно держать себя в форме, проявлять на тренировках и, самое главное, использовать свой шанс в игре. Все постепенно. Забьет — получит больше игрового времени. И я не согласен с теми, кто говорит, что Дзюба поехал в Турцию только за деньгами», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Керимов отметил, что в игре Юнеса Бельханда, с которым Дзюба конкурирует за место в составе, может наступить спад. Тогда главный тренер команды Винченцо Монтелла, вероятно, заменит его россиянином.