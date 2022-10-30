У Роналду большие неприятности с законом. Выйти сухим из воды Криштиану вряд ли удастся

Криштиану Роналду переживает непростой период. Недавно форвард «Манчестер Юнайтед» отказался выходить на замену в концовке матча с «Тоттенхэмом» в АПЛ, после чего отправился в подтрибунное помещение и покинул стадион «Олд Траффорд» ещё до финального свистка. Клуб не включил Роналду на игру с «Челси» и отстранил от тренировок.

К счастью для Криша, эту проблему удалось урегулировать. Главный тренер Эрик тен Хаг быстро вернул португальца в состав. Криштиану сразу же отметился голом в матче с «Шерифом» (3:0) в Лиге Европы. Однако это радостное для португальца событие затмевают новые большие неприятности. Криштиану фигурирует в коррупционном расследовании в отношении своего бывшего клуба «Ювентус».

Роналду получил от «Ювентуса» деньги, которые не внесли в финансовый отчет

В ноябре прошлого года «Ювентус» попал в коррупционный скандал. Тогда стало известно, что президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, бывший спортивный директор Фабио Паратичи и ещё несколько функционеров клуба попали под следствие. Им вменяли создание ложной финансовой отчётности на сумму как минимум € 50 млн.

Криштиану Роналду тоже упоминался в расследовании. Сотрудники органов правопорядка подозревали, что Роналду мог получать от «Ювентуса» дополнительные выплаты во время локдауна. Следователи изучали телефонные переговоры. Их внимание привлёк тот факт, что в разговорах регулярно упоминались ежемесячные платежи португальцу во время пандемии коронавируса. Тогда многие игроки «Юве» согласились на снижение зарплаты или отсрочили их выплату.

Роналду зарабатывал свои причитающиеся по контракту € 31 млн в год после уплаты налогов. В соглашении не были прописаны бонусы за достижение индивидуальных целей. Предусматривалась лишь сравнительно небольшая выплата за победу в Серии А. Сотрудники органов правопорядка считали, что Криштиану всё-таки получал премиальные «втёмную». Год назад никаких конкретных цифр следователи не называли. Они появились только на этой неделе.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус» тайно выплатил Роналду € 20 млн и не включил эту сумму в финансовую отчётность, цифры в которой были сфальсифицированы. По версии следствия, с 2018 по 2020 год «Ювентус» занимался махинациями с документами, искусственно завысив сумму прироста капитала на € 115 млн. Итальянский клуб делал это, чтобы скрыть «размывание акционерного капитала» и «необоснованно продолжать торговлю» акциями на фондовой бирже. В этой схеме выплаты Криштиану занимали важное место.

«Ювентус», по данным СМИ, отправил фальшивую отчётность крупным футбольным агентствам, а с Роналду заключил частное соглашение. Клуб был обязан выплатить португальцу € 20 млн даже в случае его ухода в «Манчестер Юнайтед», что и случилось в межсезонье-2021. Эта сумма в финансовую отчётность «Ювентуса» внесена не была.

Криштиану отказывается сотрудничать со следствием

Как сообщает La Stampa, прокурор Турина в рамках расследования о финансовых нарушениях в «Ювентусе» попросил ныне выступающего за «Манчестер Юнайтед» Роналду раскрыть размер зарплаты, которую он получал в Италии. Криштиану отказался это сделать и не стал общаться с прокуратурой Турина.

Следователи выяснили, что Андреа Аньелли уничтожил документы, связанные с тайными сделками с Роналду. Аньелли находится под следствием, потенциально ему грозит суровое наказание.

Прокурор Турина потребовал, чтобы Аньелли был помещён под домашний арест на время расследования дела о приросте капитала. Но судья отклонил запрос, сославшись на отсутствие явных доказательств. Хотя дело ещё не закрыто, так что весомые аргументы против президента «Юве» могут обнаружить со временем.

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Обвинения в незаконности финансовых операций — своего рода традиция семьи Аньелли, которая началась с основателя автоконцерна Fiat Джанни Аньелли. Андреа Аньелли — представитель третьего поколения бизнесменов этой династии. В последние годы его несколько раз обвиняли в отмывании денег и неуплате налогов.

Пока Аньелли удаётся избегать наказания, но вечно подобное длиться не может. Отказ Криштиану Роналду общаться со следствием в деле по «Ювентусу» может усугубить положение функционера. Что касается самого Криштиану, то нежелание помогать органам правопорядка скажется на нём как минимум с репутационной точки зрения. Выйти совсем сухим из воды не удастся.

Роналду находится в Англии, так что вполне может игнорировать запросы прокуратуры Турина. Однако если ему нечего скрывать, почему бы не пообщаться со следователями и не прояснить все интересующие их моменты? Криштиану даёт основания подозревать его в том, что он знал о схемах Аньелли. Да, под следствием находится президент «Ювентуса», но зачастивший с попаданием в скандалы Роналду тоже выставляет себя не с лучшей стороны.

Криштиану хочет играть в Лиге чемпионов. Топ-команды Европы массово отказывались от него прошлым летом. «Рома» и «Наполи» — один из немногих более-менее жизнеспособных вариантов для Роналду, но, похоже, путь в Серию А для португальца теперь может быть закрыт из-за расследования по «Ювентусу». У местных клубов поубавится и без того очень невысокий интерес иметь с ним дело, да и сам Роналду теперь наверняка не горит желанием возвращаться в Италию. Кто знает, к чему приведёт расследование по «Юве». Не исключено, что в какой-то момент форварда перестанут упрашивать и в буквальном смысле заставят явиться в прокуратуру для дачи показаний. Вряд ли Криштиану привлекает подобная перспектива.