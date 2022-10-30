Получившего ножевое ранение футболиста Мари выписали из больницы

Нападение произошло в четверг. Помимо 29-летнего Мари, ранения получили еще пять человек, один скончался. Нападавший, психически нездоровый мужчина по имени Андреа Томболини, после допроса был помещен в психиатрическое отделение одной из миланских больниц. 28 октября Мари перенес операцию по восстановлению двух поврежденных мышц спины.