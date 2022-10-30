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18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Получившего ножевое ранение футболиста Мари выписали из больницы

Испанский защитник итальянской «Монцы» Пабло Мари, который получил ножевое ранение в торговом центре в Милане, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Монца
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Источник: AFP 2022

Нападение произошло в четверг. Помимо 29-летнего Мари, ранения получили еще пять человек, один скончался. Нападавший, психически нездоровый мужчина по имени Андреа Томболини, после допроса был помещен в психиатрическое отделение одной из миланских больниц. 28 октября Мари перенес операцию по восстановлению двух поврежденных мышц спины.

Утром в воскресенье Мари выписали из больницы. Футболист вернулся домой и начинает период восстановления.

Мари находится в аренде в «Монце», права на него принадлежат английскому «Арсеналу». В нынешнем сезоне защитник провел восемь матчей в чемпионате Италии и отметился одним голом.

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