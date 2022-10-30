Получившего ножевое ранение футболиста Мари выписали из больницы
Испанский защитник итальянской «Монцы» Пабло Мари, который получил ножевое ранение в торговом центре в Милане, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Испанский защитник итальянской «Монцы» Пабло Мари, который получил ножевое ранение в торговом центре в Милане, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Нападение произошло в четверг. Помимо 29-летнего Мари, ранения получили еще пять человек, один скончался. Нападавший, психически нездоровый мужчина по имени Андреа Томболини, после допроса был помещен в психиатрическое отделение одной из миланских больниц. 28 октября Мари перенес операцию по восстановлению двух поврежденных мышц спины.
Утром в воскресенье Мари выписали из больницы. Футболист вернулся домой и начинает период восстановления.
Мари находится в аренде в «Монце», права на него принадлежат английскому «Арсеналу». В нынешнем сезоне защитник провел восемь матчей в чемпионате Италии и отметился одним голом.