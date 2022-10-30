Гол Головина помог «Монако» обыграть «Анже» в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 30 октября. «Монако» дома со счетом 2:0 обыграл «Анже» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Луи II».

В составе победителей голы забили Брель Эмболо (54-я минута), Александр Головин (70). На 41-й минуте нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер не реализовал 11-метровый.

Для Головина этот гол стал вторым в текущем сезоне, ранее российский полузащитник отличился 18 сентября в матче против «Реймса» (3:0). В матче против «Анже» Головин вышел на замену на 55-й минуте. Также в сезоне-2022/23 он отдал две голевые передачи.