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19:07 (мск), источник: ТАСС

Гол Головина помог «Монако» обыграть «Анже» в матче чемпионата Франции по футболу

Россиянин забил через 15 минут после выхода на замену.

Монако
АнжеЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 30 октября. «Монако» дома со счетом 2:0 обыграл «Анже» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Луи II».

В составе победителей голы забили Брель Эмболо (54-я минута), Александр Головин (70). На 41-й минуте нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер не реализовал 11-метровый.

Для Головина этот гол стал вторым в текущем сезоне, ранее российский полузащитник отличился 18 сентября в матче против «Реймса» (3:0). В матче против «Анже» Головин вышел на замену на 55-й минуте. Также в сезоне-2022/23 он отдал две голевые передачи.

«Монако» благодаря победе поднялся на шестое место турнирной таблицы, команда набрала 24 очка. «Анже» идет на последнем, 20-м месте с 8 очками. В следующем туре «Монако» сыграет в гостях с «Тулузой» 6 ноября, «Анже» днем ранее примет «Ланс».

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2:0
Первый тайм: 0:0
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