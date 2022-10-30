«Арсенал» дома разгромил «Ноттингем Форест» и вернулся на первое место АПЛ

Канониры открыли счёт на пятой минуте благодаря голу Габриэла Мартинелли, точный пас отдал Букайо Сака. На 49-й минуте Рейсс Нелсон укрепил преимущество хозяев, а через три минуты оформил дубль в этой встрече после передачи Габриэла Жезуса. На 57-й минуте Томас Парти забил ещё один гол хозяев в этой встрече. На 78-й минуте капитан «Арсенала» после паса Жезуса установил итоговый счёт этой встречи — 5:0 в пользу «канониров».