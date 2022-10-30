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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» дома разгромил «Ноттингем Форест» и вернулся на первое место АПЛ

Сегодня, 30 октября, состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» дома принимал «Ноттингем Форест».

Арсенал
Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

Канониры открыли счёт на пятой минуте благодаря голу Габриэла Мартинелли, точный пас отдал Букайо Сака. На 49-й минуте Рейсс Нелсон укрепил преимущество хозяев, а через три минуты оформил дубль в этой встрече после передачи Габриэла Жезуса. На 57-й минуте Томас Парти забил ещё один гол хозяев в этой встрече. На 78-й минуте капитан «Арсенала» после паса Жезуса установил итоговый счёт этой встречи — 5:0 в пользу «канониров».

После этого матча «Арсенал» набрал 31 очко и вернул себе лидерство в чемпионате. «Ноттингем Форест» остался на противоположном конце турнирной таблицы, имея в активе девять очков.

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Арсенал
5:0
Первый тайм: 1:0
Ноттингем Форест
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