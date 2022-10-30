«Унион» вышел на первое место Бундеслиги, вырвав победу у «Боруссии» М

Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Игру обслуживал главный судья Харм Осмерс. Итоговый результат матча — 2:1.

На 33-й минуте встречи счёт открыл защитник «Боруссии» Нико Эльведи после подачи Ларса Штиндля с углового. На 79-й минуте ответный мяч забил нападающий «Униона» Кевин Бехренс с передачи Диогу Лейте. Победным голом на 90+7-й минуте отметился защитник Данило Дуки.