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22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Унион» вышел на первое место Бундеслиги, вырвав победу у «Боруссии» М

Берлинский «Унион» одержал победу в матче с менхенгладбахской «Боруссией» в 12-м туре немецкой Бундеслиги.

Унион Б
Боруссия МЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Игру обслуживал главный судья Харм Осмерс. Итоговый результат матча — 2:1.

На 33-й минуте встречи счёт открыл защитник «Боруссии» Нико Эльведи после подачи Ларса Штиндля с углового. На 79-й минуте ответный мяч забил нападающий «Униона» Кевин Бехренс с передачи Диогу Лейте. Победным голом на 90+7-й минуте отметился защитник Данило Дуки.

Благодаря победе хозяева вернулись на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. У команды 26 очков после 12 проведённых матчей. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха занимает 10-ю строчку, заработав 16 баллов.

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2:1
Первый тайм: 0:1
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