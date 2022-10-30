«Реал» дома сыграл вничью с «Жироной», доигрывая встречу в меньшинстве
Сегодня, 30 октября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» дома принимал «Жирону».
Сегодня, 30 октября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» дома принимал «Жирону».
Команды встречались на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток главного арбитра матча Марио Мелеро Лопеса прозвучал в 18:15 мск.
Команды долгое время не могли открыть счёт во встрече. На 70-й минуте это сделал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, замкнув прострел Федерико Вальверде.
Через десять минут «Жирона» сравняла благодаря реализованному пенальти Кристиана Стуани.
На 92-й минуте полузащитник хозяев Тони Кроос получил вторую жёлтую, после чего покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.
В последние минуты матча, которых главный арбитр добавил 9 после окончания основного времени, «Реал» вырвать победу не сумел. Итоговый счёт матча — 1:1.