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20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» дома сыграл вничью с «Жироной», доигрывая встречу в меньшинстве

Сегодня, 30 октября, состоялся матч 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» дома принимал «Жирону».

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Источник: Reuters

Команды встречались на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток главного арбитра матча Марио Мелеро Лопеса прозвучал в 18:15 мск.

Команды долгое время не могли открыть счёт во встрече. На 70-й минуте это сделал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, замкнув прострел Федерико Вальверде.

Через десять минут «Жирона» сравняла благодаря реализованному пенальти Кристиана Стуани.

На 92-й минуте полузащитник хозяев Тони Кроос получил вторую жёлтую, после чего покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.

В последние минуты матча, которых главный арбитр добавил 9 после окончания основного времени, «Реал» вырвать победу не сумел. Итоговый счёт матча — 1:1.

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1:1
Первый тайм: 0:0
Жирона
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