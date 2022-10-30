«Реал» дома сыграл вничью с «Жироной», доигрывая встречу в меньшинстве

Команды встречались на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток главного арбитра матча Марио Мелеро Лопеса прозвучал в 18:15 мск.

Команды долгое время не могли открыть счёт во встрече. На 70-й минуте это сделал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, замкнув прострел Федерико Вальверде.

Через десять минут «Жирона» сравняла благодаря реализованному пенальти Кристиана Стуани.

На 92-й минуте полузащитник хозяев Тони Кроос получил вторую жёлтую, после чего покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве.