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21:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» благодаря юбилейному голу Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

Манчестер Юнайтед
Вест Хэм ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Манчестере закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 38-й минуте забил Маркус Рэшфорд, для которого этот гол стал сотым в составе манкунианцев. Он стал 22-м игроком, достигшим этого рубежа в составе «МЮ», и первым после Уэйна Руни (2009 год).

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» хозяев и отыграл весь матч.

«Манчестер Юнайтед» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Вест Хэм» (14 очков) идет на 13-й позиции. В следующем туре манкунианцы 6 ноября в гостях сыграют с «Астон Виллой», лондонцы в тот же день примут «Кристал Пэлас».

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1:0
Первый тайм: 1:0
Вест Хэм Юнайтед
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