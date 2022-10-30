«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» благодаря юбилейному голу Рэшфорда
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 38-й минуте забил Маркус Рэшфорд, для которого этот гол стал сотым в составе манкунианцев. Он стал 22-м игроком, достигшим этого рубежа в составе «МЮ», и первым после Уэйна Руни (2009 год).
Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» хозяев и отыграл весь матч.
«Манчестер Юнайтед» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Вест Хэм» (14 очков) идет на 13-й позиции. В следующем туре манкунианцы 6 ноября в гостях сыграют с «Астон Виллой», лондонцы в тот же день примут «Кристал Пэлас».