«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» благодаря юбилейному голу Рэшфорда

Встреча в Манчестере закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 38-й минуте забил Маркус Рэшфорд, для которого этот гол стал сотым в составе манкунианцев. Он стал 22-м игроком, достигшим этого рубежа в составе «МЮ», и первым после Уэйна Руни (2009 год).