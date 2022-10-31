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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:51 (мск), источник: ТАСС

Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Милан» в матче чемпионата Италии по футболу

Команда из Турина одержала победу со счетом 2:1.

Торино
Милан
Аталанта
Эмполи
Специя
Фиорентина
Салернитана
Лацио
Кремонезе
УдинезеЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 31 октября. «Торино» дома со счетом 2:1 обыграл «Милан» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Турине.

В составе победителей голы забили Коффи Джиджи (35-я минута) и российский полузащитник Алексей Миранчук (37), которому ассистировал бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич. У «Милана» отличился Жуниор Мессиас (67).

Миранчук забил второй гол за «Торино» в текущем сезоне. Впервые за туринский клуб полузащитник отличился 13 августа в своем дебютном матче, тогда «Торино» переиграл «Монцу» со счетом 2:1. Также в сезоне-2022/23 Миранчук отметился одной голевой передачей.

В других матчах игрового дня «Аталанта» одержала гостевую победу над «Эмполи» (2:0), «Специя» дома уступила «Фиорентине» (1:2), «Салернитана» на выезде переиграла «Лацио» (3:1). Матч между «Кремонезе» и «Удинезе» завершился вничью (0:0).

«Торино» благодаря победе поднялся на девятое место в турнирной таблице, команда набрала 17 очков. «Милан» занимает третью строчку с 26 очками. В следующем туре «Торино» 6 ноября в гостях сыграет с «Болоньей», «Милан» днем ранее примет «Специю».

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Торино
2:1
Первый тайм: 2:0
Милан
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