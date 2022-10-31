Василий Уткин высказался о сравнениях статистики Кварацхелии с Марадоной в «Наполи»

«Нет таких восторгов, которых не заслуживал бы Хвича, но сравнивать его гол+пас со статистикой первого сезона Марадоны — дело пустое. Когда Марадона приехал в “Наполи”, вполне серьёзно велись разговоры о том, что футболу грозит безголевая смерть.



Красную карточку за удар по ногам сзади и за фол последней надежды ещё даже не обсуждали (ввели на ЧМ-90). Защитники косили только так, эффективно и жестоко. Сейчас у “Наполи” 30 забитых, а весной 1985-го “Наполи” закончил чемпионат, забив 34. Да, было 16 команд. Но можно ведь сравнить и по количеству сыгранных матчей.



Так что, ребят — вот это сравнивать бессмысленно. Не обо всём скажут цифры. Абсолютно универсальны и вне времени в футболе только междометия восторга или проклятия», — гласит публикация Уткина в Telegram-канале.