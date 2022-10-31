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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:48 (мск), источник: Sport24

День русских в Европе: Головин забил топ-гол, а Миранчук положил «Милану» с шикарного паса Влашича. Обзор игр дня

30 октября — день России в европейском футболе.

Арсенал
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Зенит
Краснодар
Спартак
Торпедо
Милан
Торино
Реал
Жирона
Монако
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Источник: Sport24

АПЛ

Доминирующий «Арсенал» — в нынешнем сезоне культовая фраза Микеля Артеты больше не кажется забавной. Пушкари в очередной раз доказали, почему они лидируют в АПЛ, и уничтожили «Ноттингем Форест» со счетом 5:0. Мартинелли вскрыл лесников на 5-й минуте, и в первом тайме голов больше никто не забил. Зато во втором их было с избытком: дважды отличился Нелсон, по разу — Парти и Эдегор.

Канониры укрепились на первой строчке Премьер-лиги с 31 баллом и по итогам 12 матчей опережают «Манчестер Сити» на 2 очка, а «Тоттенхэм», который отбегал на одну игру больше, — на 5.

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«МЮ» тоже победил, пусть и не так уверенно. Криштиану Роналду, похоже, окончательно помирился с Эриком тен Хагом, но результат сделали другие парни: на 38-й минуте Эриксон закинул подачу на Рэшфорда, а тот ударом головы прошил Фабианьски.

«Юнайтед» не проигрывает со 2-го октября, накопил 23 балла за 12 игр, заскочил на 5-ю строчку и по потерянным очкам сравнялся с «Тоттенхэмом». Рядышком обосновались также «Ньюкасл» (13 матчей, 24 балла) и «Челси» (12, 21).

РПЛ

«Зенит» создал в разборке с «Краснодаром» множество моментов, а реализовал преимущество только в концовке и после шальной руки Рамиреса в штрафной. Кузяев переиграл Сафонова с 11-метрового, а его клуб по-прежнему держится в лидерах РПЛ — 15 игр и 39 очков. Идущий следом «Спартак» отстает на 7 баллов.

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Сами же красно-белые добились победы над «Торпедо» с таким же счетом и столь же уверенным перевесом по игре. Правда, они забили пораньше — на 50-й минуте Промес спокойно убежал от защитников соперника, обыграл вратаря и с близкого расстояния катнул мяч в пустые ворота.

«Спартак» серьезно отстает от «Зенита», зато опережает с 32 очками всех остальных: ЦСКА и «Ростов» — на 3 балла, «Динамо» — на 5.

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Другие результаты дня:

«Сочи» — «Урал» 2:2

«Крылья Советов» — «Пари НН» 2:1

Серия А

Мало кто верил, что действующий чемпион «Милан» в погоне за лидирующим «Наполи» оступится в разборке с «Торино». Но бывшим топам из РПЛ было все равно, и они оформили победный голасо: Влашич изумительно отпасовал Миранчуку пяткой, а россиянин изящно пробил в дальний угол. Это уже второй гол Леши в нынешнем сезоне.

За 2 минуты до этого отличился Джиджи, и туринцы преимущество уже не упустили. Хотя разок их ворота соперник все-таки поразил — на 67-й минуте забил Жуниор Мессиас.

Миланцы остались с 26 очками после 12 туров и занимают третью строчку, отставая от «Аталанты» на балл, а от «Наполи» — на 6. «Торино» же накопил 17 баллов и идет в середине таблицы — на 9-м месте.

Другие матчи дня:

«Эмполи» — «Аталанта» 0:2

«Кремонезе» — «Удинезе» 0:0

«Специя» — «Фиорентина» 0:2

«Лацио» — «Салернитана» 1:3

Ла Лига

«Барселона» в субботу на последних минутах добила «Валенсию» и догнала «Реал» в таблице. Мадридцы должны были отвечать на это победой над «Жироной» с предпоследнего места, но вместо этого скатали с ней мировую 1:1.

На 70-й минуте Бензема прострелил вдоль ворот — Винисиусу оставалось только занести мяч в пустые ворота. А 10 минут спустя Асенсио необъяснимо неловко задел мяч рукой в своей штрафной, и Стуани с пенальти установил финальный счет. «Реал» вдобавок еще и подвел Кроос, схватив красную в добавленное время.

У мадридцев после 12 туров в активе 32 балла, «Барса» отстает на одно очко, а остальные так далеко, что гандикап даже не стоит указывать.

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Другие матчи дня:

«Осасуна» — «Вальядолид» 2:0

«Атлетик» — «Вильярреал» 1:0

«Реал Сосьедад» — «Бетис» 0:2

Лига 1

Головин провел 150-й матч за «Монако» и не подвел — хлестким ударом из-за пределов штрафной казнил соперника в дальнюю девятку. Для Саши это уже второй гол в нынешнем сезоне французского чемпионата.

Монегаски обыграли аутсайдера 2:0 и уплотнились вблизи зоны ЛЧ: набрали 24 балла за 13 туров, как и «Марсель». Отставание от «Ренна» и «Лорьяна» — 3 очка, от «Ланса» — 6, от «ПСЖ» — 11.

Другие матчи дня:

«Осер» — «Аяччо» 1:0

«Нант» — «Клермон» 1:1

«Ренн» — «Монпелье» 3:0

«Лион» — «Лилль» 1:0

«Лорьян» — «Ницца» 1:2

Результаты дня в Бундеслиге:

«Унион» — «Боруссия М» 2:1

«Шальке» — «Фрайбург» 0:2

«Кельн» — «Хоффенхайм» 1:1

Торино
2:1
Первый тайм: 2:0
Милан
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