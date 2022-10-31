Анчелотти могут отстранить на четыре матча за критику судейства в матче с «Жироной»

По информации источника, итальянскому специалисту грозит дисквалификация на срок от двух до четырех матчей. Отмечается, что руководство «Реала» планирует обжаловать это решение, если оно будет принято. Окончательное решение по этому делу будет принято после чемпионата мира в Катаре.